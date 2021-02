Boltenhagen bekommt Adventure-Golf-Park unter Camp David-Flagge

Boltenhagen

Vor der „Villa Minerva“ im Ostseebad Boltenhagen ist eine leicht verwilderte Fläche zwischen Strand- und Mittelpromenade planiert worden. Es deutet sich an: Wo bis vor einigen Jahren noch klassisches Minigolf gespielt wurde, bis die Anlage geschlossen wurde und verwilderte, entsteht eine neue Attraktion des Ostseebads.

Ein Adventure-Golf-Park mit 18 Löchern soll dort entstehen. Außer dem Adventure-Golf soll Besuchern auch ein Wasserpark und eine Goldschürf-Anlage geboten werden. Die Misocad Event GmbH & Co. KG, die bereits in der „Villa Minerva“ einen Camp David-Store und Ferienappartements betreibt, will auch diese neue Anlage unter die Flagge der Bekleidungsmarke stellen. Sowohl die Villa als auch das davor liegende Gelände gehören Jürgen Finkbeiner, dem Gründer des Modeunternehmens Clinton mit den Marken „Camp David“ für Männer und „Soccx“ für Damen.

Anzeige

Planungen seit 2016

Noch sind aber die letzten Formalitäten für die Adventure-Golf-Anlage nicht geklärt, auch wenn die Investoren inzwischen wieder guter Hoffnung sind. Sie hatten nämlich schon 2016 einen Entwurf in der Gemeindevertretung vorgestellt, der für große Begeisterung gesorgt hatte. Eine zentral im Park geplante Kuppel für Indoorangebote hätte aber bis zu vier Millionen Euro gekostet. Daher wurde der Park noch einmal neu geplant. „Das war das Optimum, das wir uns im besten Fall hätten vorstellen können“, sagt eine Investorin des Projekts, die namentlich nicht genannt werden möchte. „Dass wir davon abgewichen sind, hat in Boltenhagen zu großer Enttäuschung geführt, mit der wir nicht gerechnet hatten“, sagt sie.

Gebäude mit Gründach neu entworfen

Grundsätzlich sind die Gemeindevertreter in Boltenhagen mit der Planung des Parks zufrieden. Lediglich über die Gestaltung und Nutzung eines Gebäudes für die Anlage wurde länger diskutiert. Ein erneuter Entwurf wird in der nächsten Sitzung des Bauausschusses vorgestellt. Architekt André Nagtegaal aus Boltenhagen hat das Gebäude neu entworfen. „Wir haben jetzt ein Gründach, aber auch Grünfassaden vorgesehen. Auf Wunsch der Grünenpolitiker haben wir für die großen Fenster Vogelschutzglas vorgesehen, das Vögel erkennen können“, sagt die Investorin.

Das bietet der neue Park Der Camp David Adventure Park bekommt auf 1130 Quadratmetern 18 Bahnen für Minigolf auf abenteuerlich gestalteten Kunstrasenbahnen. Auf 235 Quadratmetern wird ein Wasserspielplatz gebaut, der vor allem Kinder bis 10 Jahre ansprechen soll. Mit Steinen, Holz und Sand, Spielgeräten, einem Wasserrad und einem Matschbereich werden viele Spielmöglichkeiten gestaltet. Wie am Klondyke wird auch eine Goldwaschanlage aufgebaut, in der mit großen Waschpfannen kleine Goldnuggets aus Sand und Wasser gesiebt werden müssen. Baubeginn soll möglichst noch im Herbst 2021 sein. Dann wäre eine Eröffnung 2022 geplant. Die Fläche für die Anlage befindet sich vor der „Villa Minerva“ in Boltenhagen, Mittelpromenade 30.

Kreative Indoor-Angebote

In dem Gebäude sollen nicht nur die Golfschläger ausgegeben und angenommen werden. Es soll auch WC-Bereiche, einen Wartebereich sowie eine kleine Bistro-Lounge und ein digitales Spielcafé geben. Dort werden kreative Angebote für Kinder und Familien gemacht, die zum Beispiel bei einem Regenschauer genutzt werden können.

Geplant ist nämlich ein ganzjähriger Betrieb. Dass es in der Nachbarschaft in Klütz bereits eine Adventure-Golf-Anlage gibt, sehen die Investoren in Boltenhagen nicht problematisch. „Ich denke, unter der Flagge von Camp David, mit dem Wasserspielplatz und der Goldschürf-Anlage hebt sich unsere Anlage deutlich von der in Klütz ab“, sagt die Investorin.

Eröffnung 2022 geplant

Sie hofft darauf, im März einen Bauantrag für den Adventure-Golf-Park unter Flagge von Camp David stellen zu können. „Das Gebäude ist soweit fertig entworfen, der Wasserspielplatz ist auch fast fertig geplant“, sagt die Investorin. „Die 18 Golfbahnen werden dann kurzfristig im Detail ausgeplant, wenn wir alle Zusagen und Genehmigungen haben.“ Die Firma City Golf Europe, die schon fast 2500 Adventure-Golf-Anlagen gebaut hat, ist Partner für Boltenhagen. Mit dem Beginn der Bauarbeiten rechnen die Investoren im Herbst. Zur Urlaubssaison 2022 könnte der Park eröffnet werden.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erste Eindrücke der Planung gibt es bereits auf der Internetseite der „Villa Minerva“ unter www.campdavid-villa.de/adventure-park. Dort sind Planzeichnungen und Beispielfotos von ähnlichen Anlagen hinterlegt.

Von Malte Behnk