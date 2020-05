Boltenhagen

Als die Kläranlage im Ostseebad Boltenhagen Anfang der 1980er Jahre in Betrieb genommen wurde, war sie für damalige Verhältnisse modern und reichte für die Bewohner von Elmenhorst bis Wohlenberg sowie für Urlauber vollkommen aus. Inzwischen ist die Zahl der Touristen in der Region stetig gewachsen und es werden auch immer mehr Einwohner.

Kapazitätsgrenze ist erreicht

Daher muss die Kapazität des Klärwerks in Boltenhagen erweitert werden. Außerdem wird ein neuer Sandfang gebaut. Der alte kann nicht genug Sand aus dem Abwasser herausfischen. Der Sand wiederum beeinträchtigt die Faulprozesse der Biogasanlage in Grevesmühlen, mit der der Zweckverband fast seinen kompletten Strombedarf decken kann. Außerdem schädigt zu viel Sand auch die Technik des Klärwerks.

Anzeige

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki, lässt sich von Ingenieur Andreas Lachmann und Verbandsvorsteher Eckhard Bomball (v.l.) vom Zweckverband Grevesmühlen den Bau eines neuen Sandfangs in der Kläranlage des Ostseebads zeigen. Quelle: Malte Behnk

Weitere OZ+ Artikel

Anlage war 1987 auf modernstem Stand

„Ich habe diese Anlage als junger Ingenieur mit etwa 30 Jahren in Betrieb genommen“, erinnert sich Eckhard Bomball, Chef des Zweckverbands Grevesmühlen. „Damals war der Sandfang mit seiner hydromechanischen Beräumung etwas ganz modernes“, sagt er. 1987 wurde es dann noch besser: „Ich habe hier eine biologische Phosphat-Eliminierung eingerichtet. Das gab es zu der Zeit nur in Berlin. Wir waren hier auf dem modernsten Stand, den die DDR zu bieten hatte“, sagt Bomball.

Pro Jahr 30 Tonnen Sand

Inzwischen ist technisch einiges an der Kläranlage verändert und den heutigen Gegebenheiten angepasst worden. Jetzt geht es aber nur mit großem Gerät weiter. Die Grube für den neuen Sandfang ist bereits ausgehoben. Er wird direkt neben dem ursprünglichen Sandfang gebaut, der weiter in Betrieb bleibt. Er soll bis zum Beginn der Urlaubssaison 2021 fertig werden. Schon jetzt werden pro Jahr etwa 30 Tonnen Sand dort aufgefangen, wie Klärwerksmitarbeiter Reinhard Penner mitteilt. Das wird sich mit dem neuen Anlagenteil noch deutlich steigern.

700 000 Kubikmeter pro Jahr Die Kläranlage in Boltenhagen wurde 1984 in Betrieb genommen. Ihre Reinigungsleistung beträgt etwa 700 000 Kubikmeter Abwasser pro Jahr mit Kohlenstoff,- Stickstoff- und Phosphatentfernung. Das Einzugsgebiet umfasst die Orte Boltenhagen, Tarnewitz, Redewisch, Wichmannsdorf, Klütz, Arpshagen, Hofzumfelde, Christinenfeld, Damshagen, Stellshagen, Grundshagen, Elmenhorst und Warnkenhagen.

Badewasser war früher verschmutzt

Mit ein Grund, dass das Klärwerk in Boltenhagen modernisiert wird, ist die Qualität des Badewassers in der Ostsee. „Dass hier jedes Jahr die Blaue Flagge gehisst werden kann, die eine gute Wasserqualität bescheinigt, war nicht immer so“, sagt Eckhard Bomball. Ursprünglich sei nämlich das Klärwerk im Ostseebad gebaut worden, damit nicht mehr das Abwasser aus Klütz durch den Klützer Bach abgeleitet werden musste. „Damals floss alles direkt in die Ostsee und am Auslauf des Baches sollte man damals nicht unbedingt baden“, erklärt der Zweckverbandsvorsitzende.

Boltenhagen bekommt zweitgrößte Anlage

Er berichtet auch, dass das Boltenhagener Klärwerk mit dem Umbau das zweitgrößte im Landkreis wird. „Nur Grevesmühlen hat dann eine größere Kapazität“, so Bomball. Die Anlage in Boltenhagen werde in den nächsten drei Jahren von einer Kapazität für etwa 20 000 Einwohner auf 35 000 erhöht.

Mehr Abwasser durch Bauprojekte

Allein in Boltenhagen nehmen in diesem Jahr zwei Appartementhotels ihren Betrieb auf, wie Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) berichtet. „Weitere Projekte sind in Planung und wir planen auch an Wohngebieten“, so Wardecki. Damit wird sich die Menge des Abwassers weiter erhöhen. Auch im weiteren Einzugsgebiet der Kläranlage, das sich von Elmenhorst bis Wohlenberg und im Süden bis Damshagen erstreckt, gibt es weitere Bauprojekte.

Lesen Sie auch:

Von Malte Behnk