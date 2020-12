Boltenhagen

Im Ostseebad Boltenhagen werden nicht nur Hotels gebaut, die Gemeinde schafft auch Lebensraum für selten werdende Tierarten. Für 30 000 Euro wird ein uraltes ehemaliges Trafohaus umgebaut, aus dem schon die militärische Erprobungsstelle der Nationalsozialisten mit Strom gespeist wurde.

Das Haus neben dem Bauhof wird ein Quartier für Fledermäuse, Schwalben und andere seltene Vogelarten.

Nisthilfen auch an Bäumen

Auch an den Bäumen in der Umgebung hängen unterschiedliche Kästen, die als Höhlen für Vögel und Fledermäuse gedacht sind. „In so einem Kasten haben bis zu 200 Zwergfledermäuse Platz“, sagt Martin Bauer und zeigt auf eine etwa DIN A3 große flache Box. Ähnliche befinden sich auch mit unterschiedlichen anderen Nisthilfen im Trafohaus. Bauer begleitet den Umbau aus biologischer Sicht.

Eine Zwergfledermaus im Anflug: Die geflügelten Säuger bekommen in Boltenhagen eine Unterkunft im alten Trafohaus. Quelle: Mike Heddergott

Artenschutz-Ausgleich für Baumaßnahmen

„Die Gemeinde investiert hier in Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des Artenschutzes“, sagt Michael Steigmann ( Die Linke), Vorsitzender des Bauausschusses. Für den Ausgleich bei Baumaßnahmen hätten Gemeinden oft genügend Flächen, um etwas anzupflanzen oder sie brachliegen zu lassen. „Einen solchen Puffer für Ausgleich im Artenschutz haben aber viele nicht“, so Steigmann.

Rauchschwalben gelten als sehr bedroht. Auch für sie wird das Trafohaus ein neuer Unterschlupf. Quelle: Klaus Haase

Eigentlich wollte die Gemeinde Boltenhagen das alte Trafohaus abreißen. Doch darin brüteten bereits mehrere geschützte Vogelarten, unter anderem Rauchschwalben. „Dann hat die Gemeinde die Flucht nach vorne angetreten und richtet jetzt ein Biotop zum Artenschutz ein“, sagt Martin Bauer.

Die Gemeinde und auch Investoren hätten eine gemeinsame Verantwortung erkannt. „Es soll sich wirtschaftlich etwas entwickeln, aber wir wollen als Gemeinde auch helfen, dass die notwendigen Ausgleiche für Eingriffe in die Natur geschaffen werden können“, sagt Michael Steigmann. „Für das geplante Strandhotel wurde festgelegt, ein Winterquartier für Fledermäuse mit 50 Quadratmetern zu schaffen. Das entsteht jetzt hier“, erklärt er.

Steigmann hat im nicht mehr existierenden Natur- und Heimatverein mit Martin Bauer viele ehemalige Trafostationen für Tiere umgebaut. An dem alten Gebäude neben Boltenhagens Bauhof wurden in den vergangenen Wochen vor allem die Öffnungen wie Fenster und Türen ganz verschlossen oder deren Durchlässe deutlich verkleinert. So sollen vor allem keine Menschen hineinkommen, aber auch Raubtieren soll der Zugang zumindest erschwert werden.

Martin Bauer im Trafohaus in Tarnewitz: Fenster und Türen wurden bis auf kleine Öffnungen verschlossen, Nisthilfen wurden aufgehängt. Quelle: Malte Behnk

Neben solchen Arbeiten musste auch das Dach erneuert werden. „Es war aus Asbest und musste deshalb entfernt werden“, begründet Steigmann. Mit Biberschwanz-Ziegeln wurde das Dach neu gedeckt. „Jetzt gibt es auch einen kleinen Abstand, durch den zum Beispiel Fledermäuse in den Dachzwischenraum gelangen, wo sie auch Unterschlupf finden“, sagt Martin Bauer.

Feuchtigkeit gegen den Frost

Das Dach hat jetzt auch notwendige Überstände, unter denen Schwalben nisten können. Dort ist Platz für natürliche Nester, die die Vögel selbst bauen, es sind aber auch einige vorgefertigte Nisthilfen aufgehängt. Die finden sich auch im Trafohaus. Damit es im Winter ein sicheres Quartier für die Fledermäuse ist, wird der kleine Keller des Hauses noch unter Wasser gesetzt.

„Mit genügend Feuchtigkeit kommt es dann nicht zu Frost“, erklärt Martin Bauer. Dass man den kleinen Keller noch gefunden hat, macht es überhaupt erst möglich, auch ein Winterquartier für Fledermäuse anzubieten. „Ohne das Wasser würden die Temperaturen zu sehr absinken.“

Von Malte Behnk