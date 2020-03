Boltenhagen bietet Live-Musik und Action

Boltenhagen

Die Kurverwaltung im Ostseebad Boltenhagen hat schon ein vielfältiges Programm für die Monate März bis Juni zusammengestellt. Es wird viel Live-Musik geboten, ebenso gibt es Comedy und Tage an denen die ganze Familie aktiv werden kann.

Tanzkurse fast ausgebucht

Tanzen steht am 14. und 15. März auf dem Programm. Allerdings sind die Kurse des inzwischen achten Boltenhagener Tanzfestivals so gut wie ausgebucht und Interessierte müssten sich telefonisch bei der Kurverwaltung nach Restkarten erkundigen.

Kneipennacht auf 12 Bühnen

Diana Babalola, Teilnehmerin der 8. Staffel von The Voice of Germany, singt bei der Kneipennacht 2020 in Boltenhagen in der Bar Trocken-Dock im Dorfhotel. Quelle: Martin Huch

Für die Kneipennacht am 4. April sind hingegen keine Eintrittskarten notwendig, die Musiker spielen in zwölf Lokalen kostenfrei für das Publikum. Unter ihnen sind Cyril Krueger, bekannt durch die Show „Unser Star für Oslo“, Sängerin Diana Babalola war Halbfinalistin von „ The Voice of Germany“. Von 19.30 Uhr werden in Boltenhagen bis in den späten Abend Rock, Soul, Jazz und auch Latinmusic zu hören sein. Mit einem Shuttlebus können die Gäste die Wege zwischen den Bühnen überbrücken.

Oster- und Pfingstmarkt

Vom 11. bis zum 13. April ist täglich von 11 bis 18 Uhr der traditionelle Ostermarkt auf der Festwiese am Kurhaus geöffnet. Kunsthandwerk von Ausstellern aus ganz Deutschland, Live-Musik sowie kulinarische Köstlichkeiten versüßen die Osterfeiertage. Ähnlich ist das Angebot auch beim Pfingstmarkt vom 30. Mai bis 1. Juni auf der Festwiese am Kurhaus.

Musikalische Comedy

Frech, frivol, ironisch, das ist die Salonmusikcomedy von Sebastian Coors und Norbert Lauter, die am 11. April, um 19.30 Uhr im Festsaal in Boltenhagen auftreten. Ihr Programm besteht aus einem charmanten Liedermix im Stil der Zwanziger Jahre mit witzigen Themen von heute. Eintrittskarten für 18 Euro gibt es in der Tourist-Info im Kurhaus an der Ostseeallee.

Moderator mit Gitarre

Reinhold Beckmann tritt auch als Musiker auf Quelle: E-Mail-LN-Stormarn

Am 18. April gibt das Reinhold Beckmann-Duo um 19.30 Uhr ein Konzert im Festsaal. Moderator und Musiker Reinhold Beckmann begeistert an der Gitarre mit gefühlvollen Balladen ebenso wie mit kraftvollen Nummern. Eintrittskarten für 20 Euro gibt es im Kurhaus.

Auf die Schippe, fertig, los!

Das Team "Stiddelmädt" aus Wismar baute beim Sandburgenwettbewerb 2019 eine Erdhalbkugel unter dem Motto "friday for future". Quelle: Michael Prochnow

An Boltenhagens Seebrücke findet am 2. Mai wieder der große Sandburgenbau-Wettbewerb statt. Ab 12 Uhr toben sich Teilnehmer jeden Alters allein oder im Team auf einer Fläche von je fünf mal fünf Metern aus und bauen kunstvolle Sandskulpturen. Hilfsmittel sowie Getränke und Snacks werden zur Verfügung gestellt. Die besten Werke werden prämiert und mit tollen Preisen belohnt. Eintritt: Frei

Patricia Kelly singt zum Saisonauftakt

Die Saisoneröffnung am 9. Mai lockt ab 19 Uhr Gäste und Einheimische in den Kurpark. Dort wird ein Konzert mit Sängerin Patricia Kelly aus der „ Kelly Family“ geboten. Sie ist anlässlich ihrer „One more Year-Tour“ unterwegs und wird sowohl Klassiker als auch neue Hits ihres aktuellen Albums präsentieren. Eintritt: Frei

Aktivtag für die ganze Familie

Am 30. Mai wird es ab 11 Uhr sehr sportlich im Ostseebad. Beim „Boltilon“, dem sportlichen Aktivtag für Familien stehen Spaß und Action im Vordergrund. Herausforderungen in diesem Jahr sind Bull Riding, Air Jump, Fußball Flipper oder ein Hindernisparcours mit Riesenrutsche am Strand. Auf die kleinsten Gäste warten Kinderschminken, Ballonmodellieren und eine Piratenschiffhüpfburg mit Rutsche. Eintritt: Frei

Klassik mit kubanischem Orchester

Als besonderes kulturelles Highlight begeistert Das vielfach ausgezeichnete, kubanische Orchester Camerata Romeu gastiert am 30. Mai ab 19.30 Uhr mit klassischen Kompositionen im Festsaal des Ostseebads. Das Ensemble wird in Boltenhagen eines seiner seltenen Deutschlandkonzerte geben. Eintrittskarten für 18 Euro gibt es im Kurhaus.

Kinderfest zum internationalen Kindertag

Der 1.Juni gehört von 11 bis 17 Uhr ganz den Kindern. Zum internationalen Kindertag werden auf der Wiese an der Seebrücke Kinder geschminkt, Luftballons modelliert und es stehen Hüpfburgen bereit. Für die Kleinen gibt es einige Überraschungen. Eintritt: Frei

Von Malte Behnk