Grevesmühlen

Hieß es früher auf deutschen Restaurantterrassen gern: „Draußen nur mit Kännchen!“, gilt ab Sonntag auch in Nordwestmecklenburg: außen für alle, innen nur für Getestete, Geimpfte und Genesene. Nach sieben Monaten kulinarischer Entbehrungen öffnet zu Pfingsten auch die Gastronomie. War es für Gäste schon schwer, im Lockdown Verzicht zu üben, war es für die Mitarbeiter und Inhaber der Café und Restaurants eine Bedrohung für ihre Existenz.

So verwundert es nicht, wie viel Euphorie und Vorfreude gerade zwischen Grevesmühlen, Boltenhagen und Dassow in der Luft liegt. Das gilt auch für die Klützer Mühle. Auf dem Gelände herrscht wenige Tage vor der Wiedereröffnung Betriebsamkeit. Da werden Fenster geputzt, Tische und Stühle herbeigetragen, die Terrasse mit Blumen bepflanzt, zwischendurch die hauseigenen Entenküken bewundert und das Kinderspielzeug bereitgestellt.

„Das sind die letzten Feinarbeiten“, erklärt Restaurantleiterin Cornelia Büstrin. Sie strahlt unaufhörlich und fast erübrigt es sich, dass sie erklärt: „Wir freuen uns, dass wir nach so langer Zeit wieder Gäste empfangen dürfen.“ Man sieht es ihr einfach an.

Viele Anfragen für Reservierungen

Auf einem Tisch liegt das große Bestellbuch für Reservierungen bereit. „Es gibt viele Anfragen“, sagt Cornelia Büstrin. „Viele wollen wissen, wie das mit den Tests ist.“ Immer wieder erkläre sie, es gelte, was überall gilt: Wer innen einen Tisch reservieren möchte, braucht den Nachweis über einen Test, zwei eingetragene Impfungen im Impfausweis oder den Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion. Wer das nicht hat, kann aber auf der Außenterrasse sitzen. „Natürlich dürfen die Gäste dennoch innen auf die Toilette gehen“, sagt sie. Auch diese Frage wurde ihr schon gestellt.

Gleich am 23. erwartet sie viele Stammgäste und die dürfen sich auf Spargel in allen Variationen freuen: als Suppe, mit Schinken oder Schnitzel. Und weil die Klützer Mühle viel nachzuholen hat, wird ab Sonntag durchgehend von 11.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. „Wir machen keinen Ruhetag, der ist gestrichen“, so die Restaurantleiterin.

Aufbruchstimmung in Boltenhagen

Noch etwas weiter nördlich packt Dirk Schiewer seine Terrassenstühle aus. Nebenbei klingelt immer wieder das Telefon. „Das Buch wird stündlich voller“, sagt der Chef der „Sommerlaune“ in Boltenhagen. Auch er spürt Aufbruchstimmung – bei sich und seinen Stammgästen: „Wir haben schone viele Reservierungen auch aus Rostock und Schwerin.“ Dennoch versucht er, seinen Optimismus zu bremsen, will zunächst von Sonntag bis Dienstag testen, wie viele Gäste kommen. „Es muss ja auch unternehmerisch Sinn machen.“

Den Betrieb wiederhochzufahren, war für ihn kein Problem. „Unser Hauptlieferant kommt aus Lübeck“, erklärt Schiewer. Weil die Gastronomie dort bereits wieder geöffnet hat, war auch für uns alles kurzfristig lieferbar. Wer ab Sonntag kommt, erhält wieder die Klassiker von der Karte. Wie jedes Jahr gebe es auch drei neue Gerichte. Darunter auch etwas ganz Besonderes – ein Wunschgericht vieler Gäste: „Wir bieten das original Ost-Jäger-Schnitzel an, so richtig mit Jagdwurst, Nudeln und Tomatensoße.“

Gastwirt Zoltán Székely aus Roxin (Nordwestmecklenburg) will endlich wieder sein ungarisches Hof-Restaurant eröffnen. Quelle: Privat

„Endlich geht es wieder los! Alle können es kaum erwarten!“ So freut sich Zoltán Székely von Zoltáns Hof in Roxin. Er öffnet Pfingstsonntag und Pfingstmontag von 12 bis 22 Uhr. Sein Tipp: unbedingt reservieren! „Am Sonntag ist schon gut gebucht“, berichtet der Gastwirt. Was gibt’s zu essen? Natürlich ungarische Speisen wie immer in Zoltáns Hof, also Kesselgulasch und Lángow, dazu Kuchen, Weine und süßer Palatschinken.

Das Gasthaus Luisenhof in Hanstorf an der B 105 (Gemeinde Stepenitztal) öffnet ab Dienstag, dem 25. Mai. „Erst einmal draußen“, erläutert Inhaber Werner Junge. Nach seiner Auskunft öffnet der Luisenhof an Pfingsten noch nicht aus organisatorischen Gründen – und weil noch nicht bekannt ist, welche Regelungen dann genau gelten werden. Seinen Abholservice bietet der Luisenhof aber auch an Pfingsten an.

Die Regeln für den Restaurantbesuch Ab dem 23. Mai 2021 sind Gaststätten wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Hierunter fallen auch Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, die ihren Betrieb als Schankwirtschaften fortsetzen. Tanzen und ähnliche Aktivitäten bleiben aber weiter verboten. Die Bewirtung im Innenbereich und Außenbereich ist bis 24 Uhr erlaubt. Für die Bewirtung im Innenbereich muss vorher reserviert werden. Gäste müssen ein tagesaktuelles negatives COVID-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis vorlegen. Geimpfte und Genesene sind Getesteten gleichgestellt und benötigen deshalb keinen Test, aber einen anderen Nachweis. Im Außenbereich kann eine Bewirtung ohne vorherige Reservierung und ohne Test erfolgen.

Auf den Pfingstsonntag freut sich das Betreiberehepaar Sofia und Panagiotis Raptis. Sie haben nicht nur das Restaurant Athen in der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen übernommen, sondern seit dem 1. Mai auch das Café Eiszeit in der Wismarschen Straße. Der Außer-Haus-Verkauf läuft im Restaurant auch während der Pandemie, „aber jetzt können wir endlich wieder

Das Café Eiszeit in Grevesmühlen bekommt eine Terrasse. Quelle: Privat

Gäste empfangen“, sagt Sofia Raptis. Sowohl vor dem Restaurant als auch vor dem Café werden Terrassen aufgebaut für die Kunden. Der Außenbereich wird in beiden Einrichtungen am Sonntag, 23. Mai, geöffnet, dort sind keine Reservierungen notwendig. „Im Innenbereich öffnen wir auch das Restaurant, aber dort geht es nur mit Reservierungen, einem aktuellen Test und den anderen Auflagen, die wir einhalten müssen“, erklärt die Gastronomin. Auch wenn es aufgrund der Regeln ein wenig kompliziert und aufwendig ist, „wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder loslegen können“.

Vorsichtiger geht Jörg Strohmeyer die Sache an. Der Betreiber des Grillrestaurant am Bleicherberg in Grevesmühlen hat seinen Außer-Haus-Service in den vergangenen Monaten weiter ausgebaut. Die Terrasse im Außenbereich wird er – je nach Wetterlage – nach Pfingsten öffnen, der Innenbereich

Jörg Strohmeyer vom Grillrestaurant in Grevesmühlen Quelle: Privat

bleibt vorerst zu. „Die Regelungen sind nicht nur kompliziert, sondern auch schwer zu kontrollieren. Deshalb warte ich erst einmal ab, wie sich die Lage entwickelt“, sagt Jörg Strohmeyer.

Das Café Körner öffnet nach Aussage von Betreiber Lutz Körner am 28. Mai. Vorher sei das einfach zu kurzfristig.

Pizza und Pasta in Selmsdorf: „Liebe Gäste, endlich am 23. Mai geht es wieder los! Wir können wieder aufmachen und alle Leute mit Test oder Impfstoff wieder begrüßen. Wir haben euch sehr vermisst und freuen uns sehr, dass ihr uns wieder besuchen dürft“, schreiben die Betreiber des „La Madonnina“ in Selmsdorf auf ihrer Facebook-Seite. Über die haben sie auch während des Lockdown Kontakt zu ihren Kunden gehalten. Den Gästen bot das italienische Restaurant in der Zeit immer wechselnde Gerichte, wie ein Muttertags-Special, die das mit Treue belohnten. Am 23. Mai wird das Restaurant nur innen geöffnet sein und die Gäste müssen sich an die neuen Regeln mit Tests und Reservierungen halten.

Genau das ist einer der Gründe, warum der „Jägerhof Ostsee“ in Dassow an Pfingsten noch nicht öffnen wird. „Wir hier auf dem Land empfinden es als schwierig, diese ganzen zusätzlichen Corona-Auflagen zu erfüllen“, sagt Steffi Dutschke, deren Familie den Jägerhof seit 18 Jahren betreibt. Jetzt dürfe ins Restaurant, wer geimpft ist, genesen oder getestet. „Aber wie sollen wir das alles noch zusätzlich kontrollieren. Da braucht man Extra-Personal für“, sagt Steffi Dutschke. Den Betrieb des Restaurants voll hochzufahren, sei aber erst realistisch, wenn auch wieder Touristen in die Region kommen. „Genug Platz, um die Abstandsregeln einzuhalten, und ein Hygienekonzept haben wir durchaus.“ Aber der Aufwand, alle Gäste zu kontrollieren, auch aus wie vielen Haushalten sie sind, ist ihr momentan noch zu hoch.

Der „Jägerhof Ostsee“ wird an Pfingsten noch nicht öffnen. Quelle: Malte Behnk

„Wir konzentrieren uns jetzt auf die Öffnung der Jagdschule“, sagt Steffi Dutschke. „Die ist auch seit sieben Monaten geschlossen und wir haben mehr als 250 Jagdschüler in der Warteschleife, die durchstarten wollen“, sagt sie. Bislang sei für sie aber völlig unklar, wann die Jagdschule und wie wieder öffnen darf. „Wir warten da jeden Tag auf Entscheidungen. Aber wir sind nicht bei Fahr- oder Flugschulen eingegliedert, bei Privatschulen oder anderen Einrichtungen“, daher wisse sie weder wann noch mit wie vielen Schülern die Kurse für den Jagdschein wieder beginnen.

Von Juliane Schultz, Jürgen Lenz und Michael Prochnow