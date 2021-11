Boltenhagen feiert Silvesterpartys mit Livemusik am Strand

Boltenhagen

Nicht nur der Sommer mit möglichst vielen Sonnentagen für Strandbesuche ist wichtig für den Tourismus im Ostseebad Boltenhagen. Die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel sind eine zweite Hochsaison für Vermieter und Gastronomen. Aber die Urlauber möchten auch etwas geboten bekommen. Menschenleere Wege und Straßen soll es in diesem Jahr zu Silvester nicht geben.

Zwei Abende Livemusik am Strand

Was es in diesem Jahr wieder in Boltenhagen gibt, sind Partys zum Jahreswechsel. Am 30. und 31. Dezember gibt es Livemusik und es wird an der Bühne am Strand neben der Seebrücke gefeiert. „Ein Zelt bauen wir in diesem Jahr noch nicht wieder auf“, sagt Kurdirektor Martin Burtzlaff. „Es gibt an der Bühne auch eine Versorgung, aber wir werden uns streng an alle Vorgaben und Auflagen halten“, sagt er. Am Donnerstag, 30. Dezember, steht ab 18 Uhr die Band „Diese Typen“ mit den größten Hits der deutschen Popmusik auf der Bühne.

Viele Anfragen von Urlaubern

Am Freitag, 31. Dezember, gibt es zwei Feste. Von 13 bis 17 Uhr feiern die Kinder eine bunte Silvesterparty mit Animation und Musik. „Für die Kinder machen wir dann auch ein kleines Feuerwerk“, sagt der Kurdirektor. „Es wird von den Gästen gewünscht, auch wenn wir in der Gemeinde dabei sind, Feuerwerk grundsätzlich zu diskutieren. Es muss sich auch jeder bewusst darüber sein, dass wir ein Tourismusort sind – und die Silvesterveranstaltungen sind ausschlaggebend für die Buchungen zum Jahresende.“ Das hätten in den vergangenen Wochen die vielen Anfragen gezeigt.

Eigene Silvesterparty für Kinder

Nach der Kindersilvesterparty beginnt um 18 Uhr der Countdown des Jahres 2021 für die Erwachsenen. Die Partyband „Mr. Boom“ bringt dann mit viel guter Laune, bunten Outfits und beeindruckenden Tanzchoreografien einen Strauß der beliebtesten Hits von Hip-Hop über Rock und Pop sowie 80er, 90er und 2000er bis Party-Classics auf die Bühne. Das Jahr 2022 wird mit einem heftigen Boom, boom, boom beginnen.

Der Wintermarkt in Boltenhagen öffnet vom 22. Dezember bis zum 2. Januar. Quelle: Kurverwaltung Boltenhagen, Bernd Kühn

Funkelnder, duftender Wintermarkt

Auch der Boltenhagener Wintermarkt im Kurpark wird in diesem Jahr wieder geöffnet. Ab dem 22. Dezember um 11 Uhr öffnen sich die Buden mit Glühwein und süßem Gebäck. Funkelnde Beleuchtung, aromatische Weihnachtsdüfte und unterschiedliche Angebote verbreiten festliche Stimmung bis zum 2. Januar. „Bisher planen wir den Markt noch mit einem Zelt in der Mitte“, sagt Martin Burtzlaff. „Ich bin aber skeptisch, ob wir es überhaupt aufbauen, wenn die Auflagen eventuell wieder strenger werden.“ Wichtig sei ihm, dass der Wintermarkt mit Ausstellern aus der Gastronomie und dem Handel des Ostseebads überhaupt wieder stattfinden kann.

Die Pianisten Florian Koltun (r.) und Xin Wang begleiten Sängerin Alexandra Bentz beim Neujahrskonzert in Boltenhagen. Quelle: Künstlervermittlung Koltun

Hommage an Edith Piaf im Neujahrskonzert

Am Nachmittag des ersten Tages im neuen Jahr erklingt dann ab 17 Uhr klassische Musik im Festsaal, Klützer Straße 11. „Vienna Dreams in Paris – Hommage an Edith Piaf“ lautet der Titel des Konzerts der Pianisten Florian Koltun und Xin Wang, die die Opernsängerin Alexandra Bentz begleiten. Mit Werken von Edith Piaf und aus der französischen Operette mit Stücken von Jacques Offenbach sowie Melodien von Johann Strauss wird der Abend zu einem musikalischen Genuss. Evergreens der Wiener Lieder, ein wenig „Can-Can“ und als „Sahnehaube“ Musik aus der Wiener Klassik runden das besondere Konzert ab. Kartenvorverkauf: in der Tourist-Information der Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen oder an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 17 Euro, mit Kurkarte 15 Euro.

Von Malte Behnk