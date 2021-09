Boltenhagen feiert Tag der Älteren: Das erwartet die Besucher

Boltenhagen

Am Samstag lädt der Seniorenbeirat, die Gemeinde und das DRK ab 11 Uhr alle Generationen zum Tag der Senioren in den Park zwischen Feuerwehr und Seniorenwohnheim an der Ostseeallee ein. Musikalisch geht es hoch her am Tag der Älteren: Mit Big Band, Jagdbläsern, Shanty Chor und Reuters Fritzen wird im Ostseebad das Leben gefeiert.

Für jedes neugeborene Baby der Gemeinde wird traditionell ein Baum gepflanzt. Man kann für Senioren in der Flutregion Arweiler spenden, sein Gedächtnis trainieren, süße und salzige Köstlichkeiten schlemmen und kleine Geschenke einkaufen. Außerdem wartet ein Zauberer und eine Hüpfburg auf die Gäste. Bis zum späten Nachmittag dauert das Programm.

Von Annabelle von Bernstorff