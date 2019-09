Seniorenbeirat organisiert Fest im Ostseebad

Boltenhagen

Seit 2017 wird in Boltenhagen der „Tag der älteren Menschen“ gefeiert. In diesem Jahr findet das Fest am Sonntag, 22. September, statt. Es beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche auf der Paulshöhe. Danach wird in der Grünanlage hinter dem Gerätehaus der Feuerwehr am Weidenstieg weitergefeiert.

Organisatoren des Festtages sind die Mitglieder des Seniorenbeirats der Gemeinde. Sie wollen mit dem Fest alle Generationen ansprechen und dabei Aufmerksamkeit für Themen der älteren Generation schaffen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und einen Schminkstand.

Außerdem können jüngere Besucher des Festes in einen Simulationsanzug schlüpfen, in dem nachempfunden werden kann, wie man sich fühlt, wenn man plötzlich 70 oder älter ist. So können sich Jugendliche und junge Erwachsene besser in die Situation versetzen, wenn Gelenke, Seh- und Hörkraft aufgrund des Alters anders funktionieren.

Der Kreativzirkel der Boltenhagener Senioren wird beim Fest seine Arbeiten präsentieren und das Deutsche Rote Kreuz über sein Angebot für Ältere informieren. Auch im Unterhaltungsprogramm sind Senioren aktiv, wenn um 14 Uhr der Chor des „Seniorenvereins Klützer Winkel“ bekannte Lieder anstimmt.

Um jedes Jahr einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, wird während der Feier zum „Tag der älteren Menschen“ jedes Mal ein Baum gepflanzt. Um 14.15 Uhr ist diese Zeremonie in diesem Jahr geplant.

Der letzte Programmpunkt unter freiem Himmel ist um 15 Uhr der Auftritt von „ Reuters Fritzen“, die mit humorvollen Songs für Stimmung sorgen. Ab 17 Uhr geht das Fest dann in der Kirche weiter. Dort können Besucher in einem Vortrag viele interessante Fakten zur Geschichte Boltenhagens hören. Um 18 Uhr beginnt dann ein Konzert mit Musical-Melodien, gespielt von Marina, Emil und Ilya Pril, die als Familie musizieren.

Zur Stärkung bieten die Senioren einen Kuchenbasar, es gibt Gegrilltes und Erbsensuppe und beim Basar der Kleingärtner gibt es allerlei Obst und Gemüse. Außerdem kümmern sich Petra und Rinus Bolten vom Dorfkrug „Zum Klausner“ sowie Koch Holger Sudmann um das leibliche Wohl der Besucher.

Programm:

11 Uhr: Gottesdienst in der Kirche auf der Paulshöhe

12 Uhr: Eröffnung durch Landrätin Kerstin Weiss

13 Uhr: Tanzgruppe Fantasia aus Wismar

14 Uhr: Chorsingen des „Seniorenvereins Klützer Winkel“

14.15 Uhr: gemeinsames Pflanzen eines Baumes

14.30 Uhr: Liesbeth kümmt

15 Uhr: Stimmung mit „ Reuters Fritzen“

17 Uhr: Vortrag zur Geschichte Boltenhagens in der Kirche

18 Uhr: Konzert mit Musical-Melodien in der Kirche

Von Malte Behnk