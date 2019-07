Boltenhagen

Weine direkt vom Winzer, kulinarische Köstlichkeiten und handgemachte Musik bietet das Weinfest, das von Mittwoch, 10. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, in Boltenhagen an der Marina der Yachtwelt Weisse Wiek gefeiert wird.

Die Stände der Winzer und Gastronomen werden täglich von 15 bis 22 Uhr geöffnet sein. Das musikalische Programm beginnt jeden Abend um 19 Uhr. Am Eröffnungstag bieten Lukas, Esther und Florian ein rein akustisches Programm.

Am Donnerstagabend erobern „The Boogie Beat Busters“ aus Wismar die Bühne und bringen den Rock 'n' Roll der 50er und frühen 60er Jahre auf die Bühne. Die Hits von Chuck Berry, Elvis Presley oder Johnny Cash werden von der fünfköpfigen Band mit Leben gefüllt.

Die „Mocktones“ aus Hamburg kommen am Freitag zur Yachtwelt Weiße Wiek. Oliver Vanselow an der Gitarre und Andreas Pappert am Keyboard Haben von Billy Idol bis Robbie Williams bringen sie ein breites Repertoire an die Ostsee.

„Mona und die Falschen 50er“ gestalten am Sonnabend das musikalische Programm. Sie gehen mit dem Publikum auf eine Zeitreise mit den Hits der vergangenen 50 Jahre.

Am letzten Tag des Weinfestes wird die Musik elektronischer, wenn das Duo „Zig Zag“ ab 19 Uhr auftritt. Der Sänger und Loopartist Ille Hamma und sein Gitarrist Sascha the Pascha werden den Abend am Wasser ausklingen lassen.

Malte Behnk