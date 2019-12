Klütz

Der Klützer Winkel ist prädestiniert für einen Urlaub mit Hund: Wege zwischen Feldern und in Wäldern sowie Naturstrände bieten Mensch und Tier viele Möglichkeiten zur Bewegung an der frischen Luft.

Bislang mussten sich Hundebesitzer nicht speziell darüber informieren, wo sie ihr Tier an die Leine nehmen müssen, da es in den sechs Gemeinden des Klützer Winkels nur Regelungen für Strandabschnitte gab.

„Ansonsten galt bisher die Hundehalterverordnung des Landes“, sagt Jan van Leeuwen ( CDU), Amtsvorsteher und Bürgermeister der Gemeinde Hohenkirchen. Pauschal könne nicht für die Gemeindegebiete eine Leinenpflicht festgelegt werden. Sie muss auf Bereiche festgelegt sein.

In Dörfern an die Leine

„In Hohenkirchen haben wir jetzt beschlossen, dass innerhalb jedes Ortsteils Leinenpflicht gelten soll“, sagt Jan van Leeuwen. Zwischen den Dörfern könnten Hunde dann ohne Leine laufen, sofern nicht das Jagd- oder das Umweltrecht dagegen sprechen. Wie Hohenkirchen hat sich auch die Gemeinde Zierow entschieden. Auch dort soll voraussichtlich ab dem nächsten Jahr Leinenzwang innerhalb der geschlossenen Orte herrschen. Dem Beispiel ist auch die Gemeinde Damshagen gefolgt.

Kalkhorst und Klütz ohne Leinenzwang

Ganz anders ist es in der Gemeinde Kalkhorst. Die Gemeindevertreter sahen dort keine Notwendigkeit, Leinenzwang in bestimmten Bereichen einzuführen. Lediglich für den Freizeitpark Minimare wird eine solche Pflicht eingeführt, wenn ab der nächsten Saison auch Hunde mit auf das Gelände genommen werden dürfen.

Auch die Stadt Klütz wird keine Bereiche mit speziellem Leinenzwang einführen. Allerdings gilt ebenso wie in der Gemeinde Kalkhorst auch an den Klützer Stränden die gesonderte Satzung zur Benutzung des Strandes.

Beschwerden über Hunde im Ostseebad

Angestoßen wurde die Debatte um Leinenpflicht an bestimmten Orten durch das Ostseebad Boltenhagen. Unter anderem hatte es in der Kurverwaltung Beschwerden über frei laufende Hunde im Kurpark gegeben. Daher hatten die Kurverwaltung und der Bürgermeister des Ostseebads der Amtsverwaltung mitgeteilt, dass im Kurpark, auf der Seebrücke, auf der Mittel- und Strandpromenade, an der Ostseeallee sowie am Strand außer den Hundestränden Hunde an der Leine zu führen sind.

Neue Verordnung zu Ostern

Vor allem während der Urlaubssaison werden die genannten Bereiche im Ortskern von vielen Fußgängern und Radfahrern genutzt. Imbisse, Geschäfte und der Kurpark sorgen schon für so viel Publikumsverkehr, dass theoretisch schon Absatz 3 aus dem ersten Paragrafen der Hundehalterverordnung gelten, dass Hunde schon bei großen Menschenansammlungen an der Leine zu führen sind. Mit einer deutlichen Verordnung aus der Amtsverwaltung sollen aber ganz klare Regeln gesetzt werden.

Da die Verordnung der Amtsverwaltung noch vom Landkreis abgesegnet werden muss, ist davon auszugehen, dass die Regelung über den Leinenzwang voraussichtlich ab März oder April 2020 in Kraft tritt. Dann würde sie zum Besucheransturm zu Ostern bereits gelten.

Eigene Regeln für die Strände

Für die Strände im Klützer Winkel wird sich aus Sicht der Hundebesitzer wenig ändern. In der Gemeinde Zierow galt schon bisher, dass ein Hundestrand zu nutzen ist und dass auch dort die Leinenpflicht gilt. genauso ist es am Strand der Stadt Klütz in Wohlenberg. Auch dort muss der Hundestrand unter Beachtung der Leinenpflicht genutzt werden.

Etwas anders sind die Regeln wieder in der Gemeinde Kalkhorst, die der Strand in Groß Schwansee hat. Dort muss vom 1. April bis 30. September der ausgewiesene Hundestrand genutzt werden. Ansonsten ist das Mitnehmen von Hunden am gesamten Strand erlaubt. Eine Leinenpflicht besteht hier auch nur im Sinne der Hundehalterverordnung.

Regeln der Hundehalterverordnung MV Die Hundehalterverordnung MV regelt in ihrem Paragraf 1, woran sich Hundebesitzer halten müssen. Darin besagt Absatz 2: Wer Hunde außerhalb des befriedeten Besitztums führt, muss körperlich und geistig in der Lage sein, den Hund jederzeit so zu beaufsichtigen, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet werden. In Absatz 3 heißt es dann: Es ist verboten, Hunde außerhalb des befriedeten Besitztums ohne Aufsicht frei laufen zu lassen. Hunde, die zu Versammlungen, Umzügen, Volksfesten, sonstigen öffentlichen Veranstaltungen sowie an Orte mit großen Menschenansammlungen und in öffentliche Verkehrsmittel, Verkaufsstätten oder Tiergärten mitgenommen werden, sind an der Leine zu führen. Dass nicht immer eine Leine, wohl aber ein Halsband notwendig ist, steht in Absatz 4: Außerhalb des befriedeten Besitztums müssen Hunde ein Halsband mit Namen und Wohnanschrift des Hundehalters oder eine gültige Steuermarke tragen. Außerdem, so beschreibt Absatz 5, sind Hunde so zu halten, dass sie das befriedete Besitztum nicht gegen den Willen des Hundehalters verlassen können. Die neue Verordnung im Amt Klützer Winkel ergänzt die Regeln der Hundehalterverordnung um die Orte, an denen Hunde an der Leine zu führen sind.

