Wer nicht zu Hause ist, wenn ein Paket geliefert wird, hat im Ostseebad Boltenhagen jetzt eine zusätzliche Anlaufstelle. Die Deutsche Post hat am Aldi an der Kastanienallee eine Packstation aufgebaut. „Wir wollen so unseren Service verbessern“, sagt Thorn Schütt, Regionalbeauftragter der Post.

„Es ist entspannt für die Kunden, weil sie auch außerhalb jeder Geschäftszeit ihre Pakete abholen und auch verschicken können“, sagt Thorn. Die Packstation hat nämlich drei Funktionen. Wer sich als Kunde registriert, kann sich Bestellungen aus dem Internet an eine der etwa 6000 Packstationen schicken lassen. „Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass das Paket hier abgelegt wird, wenn der Kunde zu Hause nicht angetroffen wird. Dazu muss man auch nicht registriert sein“, erklärt Schütt. „Ebenso ist es ohne Registrierung möglich, Retourenpakete, deren Daten einfach vom Retourenschein abgescannt werden, von der Station abzuschicken.“

Keine verbindlichen Öffnungszeiten

Wie simpel zum Beispiel das Verschicken von Paketen funktioniert, demonstrierte Thorn Schütt dann mit ein paar Kartons voller Spielzeug, Teddys und Süßigkeiten, die an die Kita Strandkinnings in Boltenhagen adressiert waren. Code einscannen, die Größe des Pakets bestimmen und es in eine Box laden, die sich öffnet. „Man braucht lediglich eine E-Mail-Adresse, an die ein Beleg geschickt wird, wenn man ihn möchte“, so Schütt. Für registrierte Kunden ist der Ablauf noch simpler.

Ohne Bindung an Öffnungszeiten soll die Packstation das bisherige Angebot der Postfiliale im Markant-Markt nur ergänzen. „Die Filiale bleibt auf jeden Fall erhalten“, betont Thorn Schütt. Das sei vor allem den älteren Kunden wichtig. „Ich glaube aber auch, dass sich inzwischen viele Senioren mit so einer Technik auseinandersetzen und sie auch bedienen können“, sagt er.

Nächster Standort in Klütz geplant

„Wir freuen uns über die neue Packstation“, sagt Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). „Wichtig war uns, dass die Filiale bleibt und es einen Anlaufpunkt im Ort gibt. Ich denke, so eine Station macht vielen den Alltag etwas einfacher.“

Die Post geht mit ihrem Angebot der Packstationen mehr in ländliche Regionen. In Grevesmühlen gibt es schon länger einen Standort und nach der Station in Boltenhagen wird demnächst auch in Klütz eine aufgestellt. „Damit reagieren wir auch darauf, dass die Zahl der Pakete von Jahr zu Jahr zunimmt. In größeren Städten entlastet so eine Packstation dann auch den Verkehr. Das kommt hier wahrscheinlich nicht so sehr zum Tragen“, so Thorn Schütt. Tatsächlich belasten auch Fahrzeuge von Paketdiensten vor allem in der Sommersaison die Ostseeallee. Allerdings ist die Packstation nicht für alle unterschiedlichen Anbieter gedacht.

Von Malte Behnk