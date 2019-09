Boltenhagen im Discofox-Fieber

Boltenhagen

Der gute alte Discofox – manche lieben ihn, manche hassen ihn. Die, die ihn lieben, finden oft, dass Tanzen doch nur richtig Tanzen ist, wenn es mit dem Partner gemeinsam abgeht, man also als Paar tanzt und nicht so für sich allein herumzappelt. Wer Sehnsucht nach Paartanz verspürt und Discofox vielleicht auch endlich mal richtig lernen will, ist am kommenden Wochenende in Boltenhagen richtig. Unter dem Motto „Tanzt mit uns!“ lädt die Kurverwaltung vom 7. bis zum 8. September in den Festsaal des Ostseebades.

„An diesem Wochenende bieten wir sowohl für Tanzanfänger als auch für fortgeschrittene Tänzer Discofox-Kurse an“, erklärt Franziska Broese von der Kurverwaltung. Die Tanzlehrer der Tanzschule Schlebusch werden Tanzanfänger und schon Fortgeschrittene an den Tanzklassiker heranführen, bereits erworbene Kenntnisse auffrischen oder für einen gelungenen Auftritt auf dem Parkett noch einige raffinierte Kombinationen verraten. Zusätzlich zu den Discofox-Kursen werden noch drei weitere Kurse „Fit für den Tanz“ mit Foxtrott, Cha-Cha-Cha und Walzer angeboten.

Wer auf Discofox steht, ist in Boltenhagen richtig. Quelle: privat

Am Samstag, 7. September, in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr findet im Festsaal 1 der Discofox ohne Grundkenntnisse statt. Im Festsaal 2, in der Zeit von 13 bis 14 Uhr gibt es Foxtrott für Anfänger, Discofox ohne Grundkenntnisse von 15 bis 16.30 Uhr im Festsaal 1 und Cha-Cha-Cha im Festsaal 2 findet wiederum in der Zeit von 15 bis 16 Uhr statt. Jeder Kurs kostet 15 Euro.

Wichtig für die Tanzparty am Samstagabend ab 20 Uhr im Festsaal: Sie kann von jedem besucht werden, egal ob Tanzkursteilnehmer oder nicht, bei freiem Eintritt. Der Tanzlehrer und DJ Alexander Juschka legt ein paar heiße Platten auf.

Am Sonntag geht es weiter mit den Kursen, auch hier pro Kurs 15 Euro. Von 11 bis 12.30 Uhr Discofox für Fortgeschrittene im Festsaal 1, von 11 bis 12.30 Uhr Walzer für Anfänger im Festsaal 2.

Wer sich noch kurzfristig für die Kurse anmelden will, besucht die Webseite der Kurverwaltung Boltenhagen.

Von Annett Meinke