Hochkultur für alle: Am Dienstag und Mittwoch gibt es auf der Strandbühne in Boltenhagen klassische Filmmusik und Vivaldis Jahreszeiten. Im Anschluss freuen sich die Musiker auf ein Getränk und lebhafte Gespräche mit den Konzertbesuchern an der Strandbühne. Der Eintritt ist frei.