Das Jahr neigt sich langsam dem Ende und es wird im Ostseebad Boltenhagen weiter darüber diskutiert, ob man private Feuerwerke an Silvester verbieten soll und kann. Da normalerweise die Zeit zwischen Weihnachten und der ersten Januarwoche wie eine zweite Hauptsaison in Boltenhagen ist, halten sich dann Tausende Urlauber im Ort auf und es wird zum Jahreswechsel fast flächendeckend von Redewisch bis Tarnewitz geböllert.

Der Lärm stört viele Einheimische, einige fühlen sich nicht mehr sicher, wenn unkontrolliert an jeder Ecke Raketen und Knaller gezündet werden und es fallen Unmengen an Müll an, die nicht immer von den Verursachern wieder weggeräumt werden. Die Reste von Feuerwerksbatterien, Böllern und anderen Dingen entfernt der Bauhof so schnell es im neuen Jahr geht, aber Kleinteile wie Plastikkappen von Raketen landen in der Natur.

Viel Plastikmüll von Raketen

Gemeindevertreter Günther Stadler (Grüne) hatte im Frühjahr am Strand diese Feuerwerksreste gesammelt und mehrere große Beutel damit gefüllt. Einen Teil davon präsentierte er jetzt auch im Bauausschuss, der sich mit einem Feuerwerksverbot beschäftigt. Grüne und Wählergemeinschaft FUB hatten im März einen Antrag dazu gestellt. Boltenhagen ist damit nicht allein: Auch in den Hansestädten Rostock und Greifswald wird über ein Feuerwerksverbot an Silvester nachgedacht.

Günther Stadler (Grüne) präsentiert im Bauausschuss der Gemeinde Boltenhagen einen Teil des Plastikmülls von Feuerwerk, den er im Frühjahr am Strand aufgesammelt hat. Quelle: Malte Behnk

Verbot gilt schon in Teilen des Ortes

Grundsätzlich gibt es schon aufgrund der Allgemeinverfügung des Landkreises Nordwestmecklenburg zum Silvesterfeuerwerk einige Bereiche im Ostseebad, an denen das Böllern ohnehin schon verboten ist. Das betrifft Gebiete, in denen gefährdete Gebäude wie Reetdachhäuser stehen, wo Kliniken, Altenheime oder Kirchen sind oder wo sich Stallanlagen befinden. Um sie gilt ein Radius von 200 Metern, in dem keine Raketen oder „römische Lichter“ gezündet werden dürfen und ein Radius von 100 Metern, in dem keine Knallkörper erlaubt sind.

Unfälle wären Grund für Verbot

Inzwischen zeigt sich: Eine Ausweitung des Verbots auf den gesamten Ort, wie in der Gemeinde Grieben oder in Gemeinden auf Rügen, scheint aber schwierig zu sein. Das haben zumindest Gespräche zwischen Amtsverwaltung und Landkreis ergeben. Nach aktueller Auslegung des Landkreises sind keine Gründe zu erkennen, die ein Verbot in Betracht ziehen. Gründe wären zum Beispiel Unfälle und Brände beim Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände, die sich in Boltenhagen bisher glücklicherweise nicht ereignet haben.

Landkreis vernachlässigt Umweltaspekte

„Ich bin erschüttert, dass der Landkreis sich so aus der Sache rauszieht“, sagte Gemeindevertreter Danny Holtz (Grüne). Er kritisierte, dass der Landkreis Naturschutz- und Umweltaspekte nicht berücksichtige. Man könne eine ganze Liste schicken, dass der Vogelschutz beeinträchtigt wird, Wildtiere gestresst werden, Feinstaub entsteht und der Lärm zum Seeheilbad nicht passe. Zumindest am Strand würde Holtz ein komplettes Feuerwerksverbot befürworten. Dort werden viele der privaten Böller und Raketen gezündet.

Verfügung des Landkreises zum Silvesterfeuerwerk Im Umkreis von 200 Metern um brandgefährdete Objekte (wie z.B. reetgedeckte Gebäude, Holzlager, Scheunen und Stallungen u.ä.) sind das Abbrennen von Raketen und sogenannte „Römische Lichter“ verboten. Im Umkreis von 100 Metern um brandgefährdete Objekte (wie z.B. reetgedeckte Gebäude, Holzlager, Scheunen und Stallungen u.ä.) ist das Abbrennen von Kanonenschlägen, Knallfröschen und sonstigen Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 verboten. Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenpflegeheimen ist verboten.

Gemeindevertreter Christian Schmiedeberg ( CDU) schlug vor, wenn ein komplettes Verbot nicht machbar wäre, könne man wenige feste Plätze freigeben, auf denen geböllert werden könnte. Gemeindevertreter Michael Steigmann ( Die Linke) erinnerte daran, dass ein Verbot schließlich auch mit Kontrollen durchgesetzt werden müsste.

Außerdem möchte er, dass über den Kurbetriebsausschuss Hoteliers und Vermieter befragt werden, ob sie ein Problem in einem Feuerwerksverbot sehen würden oder es befürworten. „Wir bleiben dran an der Sache“, sagte er allen zu, die sich ein solches Verbot wünschen.

