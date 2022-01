Boltenhagen

„Woran erinnert man sich, wenn man das Wort Boltenhagen hört?“, fragt Kurdirektor Martin Burtzlaff. „An die Ostsee und den schönen Strand“, bekommt er fast immer zu hören, erklärt er. Das soll sich nach seinem Willen schon diesem Jahr zum Teil ändern. Der Kurdirektor plant in seiner zweiten Saison, einen ganzen Wald neu zu vermarkten. Der im Ostteil Boltenhagens gelegene Küstenschutzwald soll dafür „entstaubt“ werden, erklärt er.

„Im Küstenschutzwald gab es vor vielen Jahren schon einmal eine Art Waldpromenade. Das weiß ich, weil ich sie im Studium selbst gezeichnet habe“, sagt Burtzlaff. Zwar stehen jetzt bereits einige Sportgeräte im Küstenschutzwald, doch die sollen künftig nur einen Teil eines neuen Fitnesspfades bilden. Zusätzlich soll auch ein Barfußweg entstehen. „Ziel ist es, einen gewissen Gesundheitstourismus zu entwickeln“, erklärt er.

Zwischen Raben- und Rallenweg ist im Küstenschutzwald ein Aktivpfad aufgebaut. Quelle: Malte Behnk

Märkte mit Produkten aus der Region

Dazu sollen, sofern wieder möglich, auch Märkte mit regionalen Produkten gehören. „Wir haben so tolle Erzeuger hier. Die Menschen wollen solche Sachen kaufen. Also wird es hier in einem gewissen Rhythmus solche Märkte geben“, sagt Burtzlaff.

Davon überzeugt ist auch der Pokrenter Landwirt Jörg Haase. Der ist Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Gadebusch und von regionalen Erzeugnissen überzeugt. „Mecklenburg-Vorpommern steht für gute regionale und landwirtschaftliche Waren. Warum soll man das nicht im Ostseebad vermarkten?“, fragt er.

Traditionell norddeutsches Ostseebad

„Wir wollen traditionell norddeutsch werden“, sagt Martin Burtzlaff. Ganz verzichten will der Kurdirektor deshalb auf die in den vergangenen Jahren gut angenommenen Veranstaltungen allerdings nicht. So sollen auch Feen und Fabelwesen in diesem Jahr wieder ihr Unwesen im Kurpark treiben. Außerdem soll ein Schlagerfest auf dem vor dem Ort gelegenen Sportplatz stattfinden. „Das beliebte Beachtennis wird es hoffentlich in diesem Jahr auch wieder geben“, erklärt der Kurdirektor.

Auf der Bühne im Kurpark soll wieder Musik gespielt werden. Quelle: Maik Freitag

Auch an der Weißen Wiek gibt es im Sommer etwas zu erleben. Das seit einigen Jahr durchgeführte Hafenfest soll ebenfalls stattfinden. Allerdings gibt Burtzlaff zu bedenken: „Alles kostet Geld. Und das Ostseebad hat in den Corona-Jahren viel weniger Geld durch Kurtaxe eingenommen als geplant. Deshalb muss man sehen, wie und ob alles realisiert werden kann.“ Dennoch ist er optimistisch und freut sich schon auf Konzerte im Kurpark, der ebenfalls umgestaltet werden soll.

Von Maik Freitag