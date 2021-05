Boltenhagen rappelvoll: Testzentrum und Restaurants im Ostseebad gut besucht

Boltenhagen

Am Pfingstsonntag war plötzlich alles anders. Verkündeten Medien einige Medien noch am Tag zuvor, dass im Ostseebad Boltenhagen gähnende Leere herrschte, so zeigte sich Sonntagnachmittag rund um die Seebrücke ein ganz anderes Bild: Die Terrassen von Cafés und Restaurants waren gut gefüllt. Einige Souvenirshops und Geschäfte waren geöffnet und es waren so viele Spaziergänger unterwegs, dass das Abstandhalten an einigen Stellen schwer viel.

Wer auf Nummer sicher gehen wollte, konnte sich etwa am Testzentrum an der Weißen Wiek spontan auf Corona testen lassen, bevor er sich ins Getümmel stürzte. Das Angebot nahm auch Kerstin Brüning gemeinsam mit ihrer Mutter wahr, obwohl die beiden Frauen aus Ludwigslust noch keinen konkreten Plan für den Tag hatten.

Coronatest ohne Wartezeit an der Weißen Wiek

„Wir wollen uns eigentlich nur umsehen und schauen, wie weit wir kommen“, erzählt die Tochter. „Weil wir gesehen hatten, dass man nicht lange anstehen muss, haben wir uns spontan zum Test entschieden. Mal sehen, vielleicht können wir ja damit doch noch essen gehen.“ So oder ähnlich dachten am Vormittag wohl viele andere. Immer wieder kamen kleine Grüppchen vorbei.

Klaus Hahn, Mitarbeiter der Weißen Wiek und geschult im Durchführen der Tests, war nicht überrascht: „Letzte Woche kamen 80 Prozent der Leute, weil sie zum Friseur wollten, am Freitag kamen die, die Karten für das Hansa-Spiel im Ostseestadion in Rostock hatten und nun gibt es wieder was Neues – die Restaurants öffnen.“ Auch am Montag kann man sich bei ihm und seinen Kollegen dafür in der Zeit von 9 bis 12 Uhr testen lassen.

Die Schwestern Petra Born und Marlis Pomerenke unternahmen Pfingstsonntag gemeinsam mit Freundin Gudrun Frank (rechts) einen Mädelsausflug nach Boltenhagen. Quelle: Juliane Schultz

Zurückgewonnene Normalität

Auf einer Bank an der Dünenpromenade hatten es sich am Nachmittag drei Frauen mit mitgebrachten Prosecco gemütlich gemacht. Die Schwestern Petra Born und Marlis Pomerenke und ihre Freundin Gudrun Frank waren überrascht zu hören, wie unkompliziert der Test funktioniert. Sie hatten auf einen Restaurantbesuch verzichtet, weil sie nicht wussten, wie einfach sie an einen Test am Sonntag kommen konnten, freuten sich aber auf ein Fischbrötchen, das sie sich noch kaufen wollten, bevor es wieder zurück nach Schwerin ging.

An der Seebrücke schließlich, tobte das Leben. Kinder tanzten zum Gesang eines Straßenmusikers, es wurde Eis geschleckt, auf Bänken geplaudert und manche genossen schlicht die Sonne und die frisch zurückgewonnene Normalität. Selbst wenn das in einem Touristenort wie Boltenhagen mit Gewusel und gut gefüllten Parkplätzen einhergeht – auch das gehört im Ostseebad dazu.

Von Juliane Schultz