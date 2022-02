Boltenhagen schafft Gedenkort für auf See Bestattete

Boltenhagen

Wer einen Angehörigen auf See bestatten lässt, dem fehlt häufig ein Ort, um sich an den Verstorbenen zu erinnern. Kein Grabstein, keine Plakette ist dann da, um ein paar Minuten zu verbringen und zu gedenken. Im Ostseebad Boltenhagen soll so ein Ort geschaffen werden. In der Nähe des Hafens im Ortsteil Tarnewitz soll dafür ein Gedenkstein aufgestellt werden. In dem Bereich gibt es bereits seit einigen Jahren eine Bank am „Platz der Stille“, die vom Trauercafé „Vergissmeinnicht“ aus Boltenhagen gespendet wurde. Auch sie ist für Momente der Besinnung, der Trauer und Erinnerung gedacht.

Den Bau eines Erinnerungsplatzes mit einem Gedenkstein hatte die CDU-Fraktion der Gemeinde mit dem Seniorenbeirat beantragt. Grundsätzlich stieß dieser Vorschlag auch bei allen Gemeindevertretern auf breite Zustimmung. Weil aber noch nicht ganz klar wurde, wie der künftige Gedenkort zu erreichen sein soll, muss sich der Bauausschuss noch mit dem Thema befassen.

Weg zum Gedenkort soll geklärt werden

Den „Platz der Stille“ kann man theoretisch auf zwei Wegen erreichen. Einer führt von der Straße An der Weißen Wiek am Tarnewitzer Bach entlang. Möglich wäre auch eine Überquerung des Baches an einem Wehr. Das, so Gemeindevertreter Christian Schmiedeberg (CDU), müsste aber sehr aufwendig umgebaut werden, damit auch für Senioren und Rollstuhlfahrer eine sichere Überquerung möglich wäre. Die CDU plädiert eher für einen Ausbau des Weges am Bach. Entlang des Weges könnten dann Bäume aus der Aktion „Für jedes Neugeborene ein Baum“ gepflanzt werden. Bei dieser Variante müsste an der Straße ein kleiner Parkplatz für drei Fahrzeuge gebaut werden. Für den Platz des Gedenksteins soll eine Fläche von 15 mal 15 Metern geschaffen werden, der später vom Bauhof gepflegt wird.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immer mehr Seebestattungen

Hintergrund des Wunsches nach einem Gedenkstein ist, dass sich in den vergangenen zehn Jahren die Nachfrage nach Seebestattungen verdoppelt hat. Nach der Bestattung haben die Verwandten lediglich ein Logbuch und eine Urkunde mit den Koordinaten der Urne. „Sie haben dann überhaupt keinen Ort zum Trauern oder Erinnern“, sagt Regine Rödiger, die Vorsitzende des Seniorenbeirats. Den Bereich, in dem auch die Bank „Platz der Sille“ steht, hält sie für sehr geeignet. „Die Sitzgelegenheit, der wunderschöne Ausblick und das beruhigende Rauschen der Wellen helfen, sich an den Verstorbenen zu erinnern.“ Für den Gedenkstein schlägt der Seniorenbeirat verschiedene Inschriften vor, die noch in einem Ausschuss ausgewählt werden sollen.

Von Malte Behnk