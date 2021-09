Boltenhagen

Seit fünf Jahren wird in Boltenhagen über den Neubau einer Feuerwache am Ortseingang diskutiert. Nun wurde ein letztes Mal die Machbarkeit einer Erweiterung der Wache am Weidenstieg geprüft. Zwei Modelle zum Um- und Anbau präsentierte Bauingenieur Uwe Schultz dem Bauausschuss des Ostseebades. Beiden Entwürfen ist anzusehen, dass hier die „Form der Funktion folgt,“ wie der Planer einräumt. Schnell wurde allen klar: Das ist nicht die Lösung.

Der Vorsitzende Michael Steigmann (Die Linke) stellte nüchtern fest: „Ich erkenne keine Euphorie im Saal.“ Zu vieles spricht gegen den Standort: Das Grundstück zu klein, kein Raum für ausreichend Parkplätze, um die DIN-Norm zu erfüllen und für die Kameraden nicht innerhalb der geforderten fünf Minuten zu erreichen. Der Bebauungsplan müsse geändert werden, erläutert Uwe Schultz und Widersprüche der Anwohner seien zu erwarten. Nicht zuletzt fürchtet der Bauausschuss den schlechten Baugrund, der eine tiefe Pfahlgründung erfordere.

„Wir sind klar für den neuen Standort“

Mit 730 000 bis 1,15 Millionen Euro rechnet der Ingenieur je nach Modell für die Erweiterung des 2003 eingeweihten und 2015 bereits erweiterten Baus. Zugführer Mathias Hacker machte deutlich: „Wir machen alles mit, was gut und günstig ist, aber wir sind klar für den neuen Standort.“ Mehrere Teilnehmer zweifelten an, dass ein Ausbau am Weidenstieg günstiger werde als ein Neubau, für den man immerhin Fördermittel bekommen könne. 650 000 Euro hat das Innenministerium für den Neubau in Aussicht gestellt, der bislang mit etwa 1,5 bis 2 Millionen Euro veranschlagt ist.

Unverschämter Ton der Amtsverwaltung und Herausforderung Ganztagsbetreuung Groß war die Empörung im Bauausschuss, ab Oktober ohne fachliche Begleitung durch das Amt beraten zu sollen. „Wir haben hier so komplexe Themen, das geht nicht ohne fachliche Begleitung“, waren sich die Teilnehmer einig. Die entsprechende Mail der Amtsverwaltung sei im Ton „reichlich unverschämt“ gewesen. Amtsvorsteher Jan van Leeuwen ist eingeladen, der Gemeindevertretung im Oktober zu erläutern, wie er sich das in der Praxis vorstellt. Hintergrund für die Einstellung der fachlichen Begleitung der beratenden Ausschüsse ist die Personalknappheit im Amt Klützer Winkel. Über Hortneubau diskutieren Weitsichtig brachte der Vorsitzende Steigmann das Thema Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder auf die Tagesordnung. Er wies auf die Folgen des Kabinettsbeschluss zum Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Erstklässler ab August 2026 und für alle Grundschüler bis 2029 hin. „Ich bitte euch alle, sich da Gedanken zu machen“, appellierte er. Mit dem geplanten Baugebiet am Ortseingang würden viele junge Familien mit Kindern angelockt. „Es ist unsere Verantwortung, schon jetzt Ideen zu entwickeln, damit die Gemeindevertretung dann handlungsfähig ist.“ Möglicherweise müsse man auch einen Hortneubau diskutieren.

So war das Votum mit sieben Ja-Stimmen und einer Enthaltung vergleichsweise schnell gefällt. Der Neubau kann aber erst realisiert werden, wenn der Bebauungsplan für das Gelände zwischen Sportplatz und Klützer Straße den Bauausschuss und die Gemeindevertretung passiert hat. Kniffelig ist hier vor allem die Frage der Entwässerung.

1000 neue Bäume für den Küstenschutzwald

Eine große Mehrheit fand der Beschluss für die Maßnahmen zum Erhalt des Küstenschutzwaldes. Der ehemalige Forstbeamte Günter Reichwaldt hat den grünen Baumstreifen zwischen Düne und Bebauung begutachtet. Er empfiehlt, zu den dort ursprünglich angepflanzten Kiefern und Eichen zurückzukehren. Der Berg- und Spitzahorn sowie die Buche verdrängten nach und nach die Kiefer aus dem Schutzwald. „Eiche und Kiefer verjüngen sich nicht mehr automatisch“, erläutert er.

Er empfiehlt, auf kleinen, zirka 100 Quadratmeter großen Auen nach und nach Ahorn, Buche und andere dort nicht vorgesehene Gehölze zu roden und stattdessen wieder Kiefern und vereinzelt Eichen zu pflanzen. „Durch die versetzte Pflanzung sind wir auch gewappnet gegen Sturm, dann fällt uns nicht alles auf einmal um,“ wirbt er. Etwa 1000 neue Bäume müssten gepflanzt werden, 30 bis 40 Bäume müssten weichen.

Anwohner sollen nicht länger Gartenabfälle entsorgen

Ein weiteres Problem seien die vielen Sträucher, die im Küstenschutzwald eigentlich nichts verloren hätten. „Die Brombeeren, Schneebeeren und Stachelbeeren haben wir den Anwohnern zu verdanken, die achtlos ihre Gartenabfälle im Küstenschutzwald entsorgen“, ärgert sich Michael Steigmann. Zum Schutz der neu angepflanzten Bäume wünscht sich Reichwaldt ein Holzgatter. Die Rodungen und Neupflanzungen sollen schrittweise von Bauhof und Forstamt umgesetzt werden.

