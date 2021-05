Boltenhagen

Das Pink seiner Haare leuchtet schon von Weitem. Schauspieler und Reality Star Rocco Stark kommt natürlich in Sportkleidung zum Termin. Er will gleich weiter, noch 25 Kilometer am Mittwochnachmittag schaffen, zwölf waren es heute bereits. Allerdings: Ein wenig steif sieht er schon aus, wie er so durch Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz läuft. „Die Hüfte schmerzt schon ganz schön“, sagt er in ungetrübter Fröhlichkeit zu Begrüßung. „Ich kenne Leute, die sind 90 und bewegen sich geschmeidiger als ich.“

Das hält ihn aber nicht davon ab, sein Projekt durchzuziehen: Rocco Stark will von Boltenhagen bis zum Vatikan laufen. 1770 Kilometer. Eigentlich wollte er dort dem Papst einen Brief übergeben. Inhalt: ein Appell an das Oberhaupt der katholischen Kirchen, allen Menschen ohne Ansehen von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht und sexueller Orientierung seinen Segen zu erteilen. Seine pinken Haare will der 34-Jährige als Symbol seiner Verbundenheit mit der sogenannten queeren Gemeinschaft verstanden wissen.

Quer durch Boltenhagen statt zum Vatikan

Doch es gab eine Planänderung: Rocco Stark läuft nicht mehr, wie ursprünglich geplant quer durch Deutschland und Italien. Dabei war sein Start vielversprechend: Am 16. April sei er gestartet und in 13 Stunden 70 Kilometer weit gekommen. „Dann gab es aber genau ab dem Tag die kompletten Reisebeschränkungen. Und noch einmal zwei Tage später wurde für MV der komplette Lockdown ausgesprochen.“ Er habe dann überlegt, wie es weitergehen könnte. „Es ist ja eine Herzensangelegenheit für mich. Das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Die Mission ist nicht erfüllt.“

Hinzu käme: „Ich habe ja auch nicht immer frei. Durch Corona habe ich jetzt die Zeit, so etwas zu machen. Sonst muss ich ja auch arbeiten“, sagt der Inhaber einer Boutique in Boltenhagen. Dann habe er sich überlegt: „Ich mache das virtuell, werde das selber tracken und festhalten und werde die Strecke vor der Haustür laufen.“

Zwischen Marathon und 60 Kilometern

Der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht erzählt: „Ich habe hier meine Strecke, die ich immer laufe.“ Sie beginnt in Tarnewitz am Parkplatz Mariannenweg und ist vier Kilometer lang. „Und dann laufe ich immer noch quer durch den Ort. Die Leute kennen mich auch schon, da gibts auch mal ein High five.“ Auf diese Weise habe er nun schon 785 Kilometer absolviert. „Heute knacke ich die 800“, sagt er, als sei das ein Spaziergang.

Und sein tägliches Pensum? „Ich laufe gerade jeden Tag einen Marathon.“ Er überlegt noch einmal und korrigiert: „Es sind zwischen Marathon und 60 Kilometern am Tag.“ Für ihn sei das Anliegen es wert: „MV ist in vielen Dingen ja konservativ. Ich fühle, dass es vielleicht ganz gut ist, dass es nun in MV passiert.“ Sagt‘s und zieht weiter seine Runden.

Von Juliane Schultz