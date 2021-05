Boltenhagen

Wer glaubt, dass Menschen – egal ob Kinder, Senioren, Urlauber oder Einheimische – auf der Suche nach besonderen Aussichten von schlichten Zäunen aufzuhalten sind, war in den vergangenen Tagen nicht an der Dünenpromenade in Boltenhagen unterwegs. Man kann das vielfach praktizierte Betreten des abgesperrten Baustellenbereichs dort wohlwollend als Begeisterung für das Bauwerk interpretieren – oder schlicht als Missachtung der rot-weißen Absperrgitter.

Ein besonderes Stück Boltenhagen soll aber unbedingt weiterhin vom Betreten Unbefugter geschützt bleiben: das Naturschutzgebiet Tarnewitzer Huk. Hier leben: Neuntöter, Karmingimpel und andere seltene Vogel- und Tierarten – in direkter Nachbarschaft zum Ostseestrand, auf Höhe des künftigen Hotelkomplexes „Tarres Ressort“. Dies soll auf dem Gelände der früheren NVA-Militäranlage im Ortsteil Tarnewitz entstehen. Zwar schon seit mehr als 15 Jahren, aber es ist nach wie vor Leben im Bauprojekt. Immer wieder taucht es auf der Tagesordnung im Bauausschuss der Gemeinde auf.

„Kein Aushängeschild für ein Ostseebad“

Zuletzt beschäftigten sich die Abgeordneten dort mit der Frage wie das Naturschutzgebiet künftig vom Strand abgegrenzt werden soll. Bislang steht hier ein unansehnlicher Bauzaun. Im Zuge des Hotelneubaus soll jedoch eine neue Lösung her, denn: „Das ist kein Aushängeschild für ein Ostseebad“, so die nüchterne Einschätzung von Bauplaner Ronald Mahnel vor den Mitgliedern des Bauausschusses auf der jüngsten Sitzung.

Sein Büro stellte deshalb eine ganze Reihe alternativer, mehr oder weniger ansehnlicher Lösungen vor. Darunter Stacheldraht, Seile, Holzzäune, Palisaden, Buhnen, Faschinen, also Reisigbündel, Molen oder Steinaufschüttungen und eine Art Fischernetz aus Stahl. Letzteres sei seine persönliche Vorzugsvariante, erklärte der Planer. Er gab zu bedenken, dass sowohl die örtliche Identität als auch der Wartungsaufwand der künftigen Begrenzung eine Rolle bei der Entscheidung spielen müssen. Auch gilt zu berücksichtigen, dass nicht nur Menschen, sondern auch deren Hunde am Betreten des Naturschutzgebietes gehindert werden müssten.

Nach kurzer Debatte folgten die Ausschussmitglieder dem Vorschlag von Christian Schmiedeberg (CDU), der dafür plädierte mit Blick auf Hochwasser und Sturm im Wasser eine stabile Variante, etwa eine Steinmole, zu installieren und am Strand eine schickere Lösung zu bevorzugen. Auch die Frage von Fördermöglichkeiten, etwa durch die Installation einer sogenannten Sandfalle, wurde andiskutiert. Nach weiteren Beratungen in den Fraktionen und Zuarbeit aus der Verwaltung soll das Thema in der kommenden Bauausschusssitzung erneut besprochen werden.

Von Juliane Schultz