Boltenhagen

Die Gemeinde Boltenhagen sucht für den Kurbetrieb und für den Bauhof neue Leiter oder Leiterinnen. Die Stellen sind jetzt öffentlich ausgeschrieben und sollen bis zum 1. Januar 2021 besetzt werden.

Die bisherige Kurdirektorin Claudia Hörl war mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 11. Juni plötzlich entlassen worden. Sie hatte 2012 die Nachfolge von Dieter Dunkelmann angetreten, der den Kurbetrieb seit 1990 geleitet hatte. Als Gründe für Hörls Entlassung wurden unter anderem Unstimmigkeiten bei der Planung und Genehmigung des Baus der Dünenpromenade angeführt.

Anzeige

Bauhofleiter soll Schwarzgeld genommen haben

Vom Leiter des Bauhofes hatte sich die Gemeinde getrennt, nachdem im April herausgekommen war, dass er und Mitarbeiter im Januar schwarz Bäume auf einem Privatgrundstück gefällt hatten und er die Hälfte der dafür gezahlten 500 Euro selber einbehalten haben soll, während die andere Hälfte in die Kaffeekasse des Bauhofes floss.

Ostseebad Boltenhagen im Sommer 2020. Hinten im Bild die 290 Meter lange Seebrücke. Quelle: Annett Meinke

Mit dem ehemaligen Bauhofleiter und mit der ehemaligen Kurdirektorin wird sich die Gemeinde vor dem Arbeitsgericht auseinandersetzen. Claudia Hörl soll eine Abfindung von 50 000 Euro, der Bauhofleiter sogar 100 000 Euro gefordert haben. Den Betrieb setzen derweil die bisherigen Stellvertreter fort.

Leitungsstellen auf zwei Jahre befristet

Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) betont stets, wie zufrieden die Gemeinde mit der Arbeit von Katleen Herr in der Kurverwaltung und Christian Würtz im Bauhof ist und deren Teams sehr gute Arbeit in der Corona-Krise und bei der Gästeflut in der Urlaubssaison geleistet haben. Dennoch werden zum 1. Januar ein Kurdirektor oder eine Kurdirektorin sowie ein Bauhofleiter gesucht. Beide Stellen sind vorerst auf zwei Jahre befristet. Bewerbungen werden bis zum 31. Oktober angenommen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Bei der Leitung des Kurbetriebs geht es um wirtschaftliche Führung der Kurverwaltung und des Bauhofs nach kaufmännischen Grundsätzen. Weitere Aufgaben sind die Koordinierung der touristischen und kulturellen Aufgaben mit regelmäßiger Analyse der Entwicklung des Ortes. Die gesamte Haushaltsplanung der Kurverwaltung obliegt dem Direktor oder der Direktorin und sie vertreten den Ort in kulturellen und touristischen Belangen nach innen und außen.

Zusammenarbeit mit Gemeinde und Einwohnern

Dazu gehört ausdrücklich auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Gewerbetreibenden, Vereinen, Einwohnern und der Amtsverwaltung. Das ist einer der Punkte, die im Vergleich zur Stellenbeschreibung 2011 konkretisiert und hervorgehoben wurde. Auch die Voraussetzung der Teamführung mit sozialer Kompetenz, Führungsqualitäten und Motivation des Teams als Vorbildfunktion ist im Vergleich zur Stellenbeschreibung 2011 deutlicher gefordert.

Kontakt für Bewerber Bewerbungen für die Leitungsstellen in der Kurdirektion und beim Bauhof können bis zum 31. Oktober an: Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen, Ostseeallee 4, 23946 Ostseebad Boltenhagen oder ostseebad@boltenhagen.de geschickt werden.

Ein Abschluss im Bereich BWL oder vergleichbarer Abschluss mit Schwerpunkt Tourismus, Tourismusmarketing und Tourismusmanagement sowie mehrjährige Berufserfahrung in leitender Funktion sind ebenfalls Anforderungen. Neben überdurchschnittlicher Flexibilität hinsichtlich der Arbeitszeit, auch am Wochenende, sollte der neue Leiter der Kurdirektion auch im Amtsbereich des Klützer Winkels wohnen.

Bauhofleitung prägt das Ortsbild

Aufgaben des Leiters oder der Leiterin des Bauhofs sind die personelle, wirtschaftliche und fachliche Führung des Bauhofes sowie der Mitarbeiter, die technische Leitung und Weiterentwicklung des Bauhofes. Dazu gehört die Überwachung der Liegenschaften, Grünflächen, Wege, Straßen, Spielplätze im Verantwortungsbereich sowie Baumkontrollen auf Sicht, die Organisation des Winterdienstes und der Strandreinigung inklusive Bewirtschaftung der Seegrasanlage.

Lesen Sie auch: Dünenpromenade in Boltenhagen wird teurer – da sie 40 Zentimeter zu hoch ist

Vorausgesetzt werden eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im handwerklichen Baubereich oder Garten- und Landschaftsbau mit mehrjähriger Berufserfahrung, bevorzugt als Meister, Techniker oder Ingenieur, Leitungs- und Teamfähigkeit mit Erfahrung in vergleichbarer Leitungsfunktion. Bereitschaft zu Winter- und Wochenenddienst sowie Arbeit außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit wird ebenso vorausgesetzt.

Von Boltenhagen