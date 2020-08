Redewisch/Wohlenberg

Zwei Feuerwehreinsätze an den Stränden in Boltenhagens Ortsteil Redewisch und dem Klützer Ortsteil Wohlenberg haben in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt.

Am Dienstagabend war die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen kurz vor 21 Uhr ausgerückt, weil gemeldet wurde, dass vor der Küste ein Boot brennen würde und sich Personen im Wasser befinden. Mit alarmiert wurden der Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr Klütz, die Polizei, die DLRG Boltenhagen, die Wasserschutzpolizei, die Seenotretter der DGZRS, der Wassergefahrenzug des Landkreises und ein Notarzt aus Grevesmühlen.

Boltenhagens Feuerwehr holte die Paddler an Land. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen

In Redewisch angekommen, stellten die Feuerwehrleute fest, dass auf der Ostsee ein Kajak gekentert war und sich zwei Personen im Wasser befanden. Mit ihrem Schlauchboot holten die Feuerwehrleute sie aus dem Wasser und übergaben sie an den Rettungsdienst. Andere Boote konnten ihre Anfahrt abbrechen und die weiteren Einsatzkräfte rückten ab.

Kind mit Booten und Hubschrauber gesucht

Bereits am Sonnabend, 1. August, waren die freiwilligen Feuerwehren aus Klütz und Boltenhagen sowie ein Rettungswagen, die DLRG Boltenhagen, die Wasserschutzpolizei und auch ein Polizeihubschrauber am Nachmittag nach Wohlenberg gerufen worden. Dort wurde ein vierjähriges Kind vermisst. Mit Booten der beiden Feuerwehren, der DLRG und der Wasserschutzpolizei sowie mit dem Polizeihubschrauber wurde die Wohlenberger Wiek großflächig abgesucht.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Klütz im Boot auf der Wohlenberger Wiek. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Klütz

Vermisstes Kind am Strand gefunden

Nach etwa eineinhalb Stunden gab es glücklicherweise Entwarnung. Polizisten hatten das Kind in der Nähe des Campingplatzes Liebeslaube am östlichen Rand der Wohlenberger Wiek entdeckt und zu seiner Familie zurückgebracht.

