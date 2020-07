Klütz/Boltenhagen

Einen Draht zur Jugend suchen die Politiker aus den Sozialausschüssen in Klütz und Boltenhagen. Sie möchten mehr darüber erfahren, wie die Jugendlichen ihre Freizeit gestalten, was ihnen in ihren Wohnorten fehlt und welche Themen sie bewegen.

Ekkehard Giewald ( SPD), Vorsitzender des Sozialausschusses in Boltenhagen und Eike Barkentien ( CDU), Vorsitzende des Sozialausschusses in Klütz wollen deswegen eine Podiumsdiskussion organisieren, in der es um die Wünsche der Jugendlichen, ihren Eindruck von der örtlichen Politik aber auch um Ängste und Probleme mit Langeweile oder Gewalt gehen soll.

Alkohol, Gewalt und Vandalismus

Hintergrund ist, dass es vor allem in Klütz im vergangenen Jahr und auch zu Beginn dieses Jahres vermehrt Beschwerden über herumlungernde und Alkohol trinkende Jugendliche gab und von ihnen auch Erwachsene bedroht wurden. Zudem ist es zu Vandalismus im Stadtgebiet sowie Mobbing unter Schülern bis zu Verfolgungsjagden und Körperverletzungen gekommen.

Mehr Zivilcourage

Nachdem es häufigere Polizeistreifen im Stadtgebiet gab und auch Erwachsene an den Haltestellen der Schulbusse Präsenz gezeigt hatten, hat sich die Situation inzwischen gebessert. Dennoch sollen auch Themen wie Zivilcourage bei einer Podiumsdiskussion besprochen werden. Dabei gehe es einerseits darum, Möglichkeiten zu finden, wie die Jugendlichen dazu gebracht werden, selbst Courage zu zeigen und sich nicht einer herumlungernden Gruppe anzuschließen.

„Aber Erwachsene müssen auch Zivilcourage zeigen und zum Beispiel nicht wegschauen, weil es ‚ja nur eine Kabbelei unter Jugendlichen‘ ist“, sagt Ekkehard Giewald. „Die sind heute viel brutaler. Da wird am Boden noch nachgetreten und alles gefilmt“, mahnt er. Aus dem Grund sollten auch Vertreter der Polizei an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Außerdem schlägt Giewald vor, für die Strecke zwischen regionaler Schule und den Bushaltestellen einen Schulwegbegleiter zu engagieren. „Dann können sich vor allem die jüngeren Schüler der fünften und sechsten Klasse sicher fühlen.“

„Uns wurden Workshops angeboten“

„Uns wurden früher viele Workshops angeboten, in denen wir etwas über Gefahren von Alkohol und Drogen oder über Aids gelernt haben“, sagt Eike Barkentien, die als Jugendliche selbst den heutigen Treff Bax im Thurow besucht hat. „Wir haben aber auch viel alleine gemacht und hatten dadurch einen engeren Bezug zum Treff.“

Sinus-Jugendstudie 2020 Das Sinus-Institut erstellt alle vier Jahre eine Studie darüber, was Jugendlichen wichtig ist, wie sie zur Politik stehen und was ihre größten Interessen sind. Gerade ist die Studie 2020 veröffentlicht worden. Sie zeigt: Viele Teenager fühlen sich von der Politik weder gehört noch ernst genommen. Sie beklagen die fehlende Teilhabe der jungen Generation an politischen Entscheidungsprozessen und die mangelnde Repräsentation im politischen Raum. Andererseits gibt es immer mehr Jugendliche, die sich zum Beispiel fürs Klima engagieren. Sie haben die Lösung der Klimakrise als zentrale Frage der Generationengerechtigkeit für sich identifiziert und bringen in den Demonstrationen ihre Ohnmacht und Empörung laut zum Ausdruck. Doch auch bei diesem Thema fühlen sich die Jugendlichen häufig nicht genug beachtet. Die Klimakrise wird aus ihrer Perspektive von den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft nicht ernst genommen; mögliche Problemlösungen werden verschleppt oder sogar hintertrieben.

Arbeitseinsatz am Klützer Jugendclub

Den will Christine Mäckelburg auch mit den Jungen und Mädchen aufbauen, die derzeit ins Bax kommen. „Wir wollen einen Arbeitseinsatz auf dem Außengelände machen und dort einiges verändern“, sagt sie. Solche Einsätze könnten noch weiter gehen, schlägt Günther Stadler (Grüne) aus Boltenhagens Sozialausschuss vor. „Im Kreis Stormarn veranstaltet der Kreisjugendring einmal im Jahr ein Camp, bei dem Jugendliche eine Woche lang ihre Stadt gestalten, mit Bürgermeister und anderen Berufen.“ Dabei könnten die Jugendlichen ihre Wünsche zeigen oder noch entwickeln.

Jugendliche mit Ideen aufs Podium

Neben Vertretern der Kommunen, des Jugendamts, der Schulen und der Polizei sollen auch Jugendliche auf dem Podium zu Wort kommen. „Wir brauchen sie, damit sie uns sagen, was sie wollen“, sagt Ekkehard Giewald. „Gemeinsam überlegen wir dann, wie man die Ideen umsetzen kann. Falls etwas nicht machbar ist, müssen wir auch genau erklären, warum das so ist.“

Wünsche per Mail senden

Als Termin sind die letzten Tage im September vor den Herbstferien für eine Podiumsdiskussion vorgesehen. Der genaue Termin soll in den Schulen und über die Jugendtreffs bekannt gegeben werden. Vorschläge von Jugendlichen, was sie gerne in ihren Wohnorten verändern möchten, können aber auch schon jetzt mit dem Betreff „Jugendwünsche“ an unsere Redaktion (grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de) geschickt werden.

Von Malte Behnk