Sonne und Temperaturen jenseits der 20 Grad machen Lust auf den Strand und das Wasser. Das gilt nicht zuletzt für alle, die sich gerade in einem Ostseebad wie Boltenhagen aufhalten. Manche nutzen aber auch das schöne Wetter, um nach den Corona-Lockerungen endlich wieder feiern zu können. Das tat jetzt zum Beispiel der Sozialverband Boltenhagen/Klütz bei einem Grillfest am Café Toka.

Erstes Treffen seit Beginn der Pandemie

Die Freude bei den Mitgliedern war groß, nach dem Corona-Jahr endlich wieder feiern zu können. Sie klatschten und sangen zum „Mecklenburger Lied“, „Eine Seefahrt, die ist lustig“ und anderen von Dieter Deutsch angestimmten und auf dem Akkordeon begleiteten Stücken mit. Außerdem hatte er einige humorvolle Sprüche dabei, die er zum Besten gab. Auch die kamen beim Publikum an. Es wurde gescherzt und herzhaft gelacht.

Glücklich über freies Café

„Schön, dass wir hier überhaupt feiern können“, meinte die beim Verband für die Finanzen zuständige Waltraud Witt. Denn zur Hauptsaison wären Gaststätten und Hotels belegt oder es würde richtig teuer. Denn eigene Räumlichkeiten habe der Verband leider nicht, was immer mehr zu einem Problem wird. Treffen in größeren Gruppen seien so nicht möglich. Auch für Vorstandssitzungen müsse immer wieder improvisiert werden. So habe die letzte Sitzung bei einem der Mitglieder in privater Runde stattgefunden. Und wo die nächste sein könnte, wüssten sie und die anderen Mitglieder des Vorstandes nicht.

Die stimmungsvollen Einlagen von Dieter Deutsch sorgten beim Grillfest des Sozialverbandes für gute Unterhaltung. Quelle: Dirk Hoffmann

Kur- und Festsaal steht zur Verfügung

Im Ostseebad ist dieses Problem schon zur Sprache gekommen. Der neue Kurdirektor Martin Burtzlaff hatte sich dieser Sache angenommen und vorgeschlagen, dass der Sozialverband einen Raum in der Sport- und Freizeitanlage nutzen könne. „Dann wurde das aber zum Testzentrum und wir hatten wieder keinen Raum“, so Witt. Das könnte sich allerdings bald ändern.

Denn auf OZ-Nachfrage beim Kurdirektor erklärte er, dass der genannte Raum zwar nach wie vor nicht anders genutzt werden kann. Denn noch werde er als Testzentrum benötigt. Anders sehe es dagegen beim Kur- und Festsaal in der Grundschule aus. Dieser ist jetzt kein Testzentrum mehr und stünde somit für den Sozialverband zur Verfügung. Jetzt liegt es an ihm, diesen Vorschlag anzunehmen oder gemeinsam nach einer anderen Lösung zu suchen. „Wir helfen natürlich gerne“, so Burtzlaff, der den Verband in dieser Hinsicht auf jeden Fall unterstützen möchte.

Neue Mitglieder und Sponsoren 56 Mitglieder zählt der Sozialverband Boltenhagen/Klütz. Neue Mitglieder sind immer willkommen. Wer in diesem Verband mitmachen möchte, kann sich bei der Vorsitzenden Renate Büstrin (Telefon 038825/989864) melden. Immer gesucht werden auch Sponsoren, die die Aktivitäten des Verbandes unterstützen. Denn nur über die Mitgliedsbeiträge ist eine Finanzierung sehr schwierig.

Es ist viel nachzuholen

Der Sozialverband selbst hat nun einiges nachzuholen, wie Witt und die anderen Vorstandsmitglieder erzählen. Im Corona-Jahr mussten ja fast alle Veranstaltungen ausfallen. Dazu gehörten unter anderem die geplanten Feiern zum Frauentag und zu Weihnachten. Auch die sonst regelmäßig einmal im Jahr durchgeführten Fahrten fielen der Pandemie zum Opfer.

Kommunikation per Whatsapp

Noch schlimmer empfanden es viele Mitglieder allerdings, dass sie sich gar nicht mehr treffen konnten „Vor allem die Gemeinschaft haben wir vermisst“, so die Vorsitzende Renate Büstrin. Die Kommunikation war nur noch über Whatsapp, per Telefon oder E-Mail-Verkehr möglich. Eine Situation, die niemand gut fand und viele auch sehr traurig machte.

Fahrt ins Freilichtmuseum Schwerin-Mueß

Zum Glück hat sich das nun wieder geändert. Mit Beginn der Corona-Lockerungen trifft sich die etwa 20 Frauen und Männer umfassende Kegelgruppe des Sozialverbandes wieder regelmäßig an jedem Dienstag im Hotel „Feriendorf an der Ostsee“ in Wohlenberg. Außerdem steht die nächste Reise längst fest. Am 11. August soll sie ins Freilichtmuseum nach Schwerin-Mueß führen.

Informationstag mit Polizei

Darüber hinaus sind regelmäßig stattfindende Kaffeenachmittage, eine Weihnachtsfeier und weitere Veranstaltungen geplant. Dazu könnte auch wieder ein Präventionsnachmittag mit der Polizei gehören, wo unter anderem das Thema Enkeltrick behandelt wird. Vorgesehen war dieser Tag schon 2020. Doch auch er fiel Corona zum Opfer, was Witt und die anderen Mitglieder sehr bedauerten.

