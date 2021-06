Boltenhagen und seine Strandkörbe: Neue Pächter am Strandaufgang 20

Boltenhagen

Nur Baugrundstücke sind in Boltenhagen noch begehrter: Nachdem die Pächter der Strandbude 20 ihren Vertrag für die Strandkorbvermietung am östlichsten Strandaufgang in Boltenhagen aufgegeben hatten, wurde der Vertrag ausgeschrieben.

Weit mehr als ein Dutzend Bewerber gab es für das lukrative Saisongeschäft. Nun ist die Entscheidung gefallen. Cornelia Dunkelmann (61) und ihre Tochter Ute Werner (36) sind die neuen Strandkorbvermieter.

Zuschlag gab es am 20. Mai

„Am 20. Mai haben wir den Zuschlag bekommen“, erzählt Cornelia Dunkelmann, für die das Geschäft mit den Strandkörben alles andere als Neuland ist. Denn schon 1995 konnten sich Einheimische und Urlauber bei ihr Körbe mieten, um darin die Seele baumeln zu lassen und sich zu erholen. Bei dem Gedanken an diese Zeit muss sie heute schon ein bisschen schmunzeln. Die ersten der 30 blauen Strandkörbe vermietete sie nämlich noch von ihrem Imbisswagen aus, der in der Albin-Köbis-Siedlung stand. Später geschah das dann von der festen Holzhütte aus. Dabei war es Rainer Siebert, der sich in all den Jahren um die Vermietung kümmerte und die Strandkörbe ausgab.

70 Strandkörbe im Aufgang 20 70 Strandkörbe können im östlichen Aufgang 20 des Strandes in Boltenhagen vermietet werden. Noch nicht direkt an der Hütte, sondern täglich von 9 bis 16 Uhr im Restaurant „Zum Klabautermann“ oder unter Tel. 0160/5470561. Die Strandkörbe für zwei Personen kosten pro Tag elf Euro, die für drei Personen 13 Euro.

15 Jahre Restaurant „Klabautermann“

Cornelia Dunkelmann (l.) und ihre Tochter Ute Werner mit dem Aufsteller, den sie nach Ende der Bauarbeiten an der Dünenpromenade vor der Hütte 20 stellen wollen. Quelle: Dirk Hoffmann

Mit ihrem Restaurant „Zum Klabautermann“, das sie mittlerweile seit 15 Jahren an gleicher Stelle betreibt, wurde es dann Cornelia Dunkelmann irgendwann zu viel. Bis 2010 betrieb sie die Strandkorbvermietung, ehe sie sie im Jahr darauf an Tochter Tina Jeske abgab. Bis zur letzten Saison waren sie und ihr Mann Stefan Jeske es, die in der Strandbude 20 die Körbe vermieteten.

Kurz vor Beginn der neuen Saison gaben die Jeskes die Strandkorbvermietung auf, so dass diese für den Abschnitt neu ausgeschrieben werden musste. Cornelia Dunkelmann und ihre andere Tochter Ute Werner, die seit acht Jahren in ihrem Restaurant mitarbeitet und mit der sie vor drei Jahren eine GbR gründete, bekamen den Zuschlag. Sie meldeten daraufhin eine Gewerbeerweiterung an und übernahmen auch die 70 Körbe, die zuvor die Jeskes in ihrem Besitz hatten.

Für Strandkörbe im Klabautermann melden

Seit Ende Mai sind sie die offiziellen Pächter, die eine der neu errichteten Hütten auf der Dünenpromenade übernehmen. Eingerichtet ist die Hütte – aber die Kunden dürfen sie dort noch nicht empfangen. Denn der östliche Teil der Dünenpromenade von der Seebrücke aus ist noch Baustelle. Wer einen Strandkorb für den Aufgang 20 mieten möchte, kann sich vor dem Restaurant „Zum Klabautermann“ melden oder einfach die Nummer 0160 / 54 70 651 wählen.

„Das alles erinnert mich dann schon ein wenig an die Anfangszeit mit dem Imbisswagen“, sagt Cornelia Dunkelmann. Die ersten Wochen seit der jetzt wieder neu für sie bestehenden Strandkorbvermietung sind nach ihrer Aussage eher schleppend angelaufen. Denn es fehlen noch die Tagesgäste, was sich hoffentlich bald ändern wird. Und ist erst die Dünenpromenade eröffnet, wird sich dieser Ort sicher wieder zu einem beliebten Anlaufpunkt entwickeln, wo die Gäste sich in der Hütte 20 anmelden und dort auch Getränke oder Informationen rund um das Ostseebad Boltenhagen erhalten können. Sandra Körner, Mitarbeiterin im Restaurant „Zum Klabautermann“ übernimmt dann diese Aufgaben.

Von Dirk Hoffmann