Boltenhagen

Das Vereinshaus an der Sportanlage wird erstmals in seiner Geschichte nicht mehr vom SC Boltenhagen bewirtschaftet, sondern von der Kurverwaltung, dem Eigenbetrieb des Ostseebades. Eine Entscheidung, die Bürgermeister Raphael Wardecki unter großer Kraftanstrengung zu verhindern versucht hatte. Doch am Ende einer durchaus emotional geführten Debatte stimmten die Mitglieder der Gemeindevertretung am vergangenen Donnerstag mit großer Mehrheit dafür, den kommenden Betreibervertrag in die Hände des Tourismus-Betriebes zu geben.

Der Abschluss eines neuen Vertrages war notwendig geworden, weil der Sportverein den bestehenden Vertrag zum 1. Januar gekündigt hatte. Vereinschef Matthias Beckert begründete dies mit finanziellen Sorgen. Der Verein habe trotz Zuschüssen der Gemeinde mehr Kosten als Einnahmen durch den Betrieb des Vereinshauses gehabt und im Laufe der vergangenen Jahre sämtliche Reserven aufgebraucht. Es habe zwar Gespräche mit der Gemeinde und dem Sozialausschuss gegeben, doch eine Zusage für die Übernahme der Nebenkosten über 8 500 Euro habe die Gemeinde nicht geben wollen.

Kritik an Unterschriftensammlung von Bürgermeister

Bürgermeister Wardecki hatte sich deshalb eingeschaltet und das Projekt „HEIMatplan“ ins Leben gerufen. Seine Idee: Das Vereinshaus könne künftig allen Vereinen für Versammlungen und Feiern kostenlos zur Verfügung stehen. Er wollte die Gemeinde dazu bewegen, die Nebenkosten zu übernehmen. Im Gegenzug sollte der SC Boltenhagen einen neuen Betreibervertrag erhalten und als Kümmerer für die Vereine auftreten. Dafür hatte Wardecki in der vergangenen Woche Unterschriften in Boltenhagen gesammelt, um zu zeigen, dass die Einwohner das Vereinshaus weiterhin in Vereinshand sehen wollen. Eine Aktion, die in der Gemeindevertretung scharf kritisiert wurde.

Noch Tage später nennt Ekkehard Giewald (SPD), Vorsitzender des Sozialausschusses, die Unterschriftensammlung des Bürgermeisters „theatralisch“. Er begründet, warum seine Fraktion für den neuen Vertrag mit der Kurverwaltung gestimmt hat: „Der Verein wird künftig durch die Zusammenarbeit mit professionellem Personal entlastet.“ Er sei überzeugt, dass diese Lösung im Sinne aller ist: „Die Anlage hat zwei Millionen Euro gekostet. Sie muss gut geführt werden.“ Ob und welche Kosten auf die Mitglieder des SC Boltenhagen für die Nutzung des Hauses und der Anlage nun zukommen, müsse man sehen.

Wardecki befürchtet Kostenexplosion

Vereinschef Beckert sagt unterdessen: „Ob diese Entscheidung gut für uns ist, wissen wir noch nicht. Einerseits haben wir nun nicht mehr die Kosten für den Platzwart und die Anlage. Auch die viele Arbeit fällt für uns weg. Andererseits müssen wir sehen, was wir künftig an die Kurverwaltung für die Nutzung zahlen sollen.“ Beckert ist zuversichtlich: „In der Gemeindevertretung hieß es aus der CDU, es sind maximal zehn Euro pro Jahr und Mitglied. Das wäre für den Verein eine gute Lösung.“

Der Bürgermeister befürchtet allerdings erhebliche Mehrkosten, die nun auf die Gemeinde zukommen: „Ein Platzwart, der im Öffentlichen Dienst über den Bauhof beschäftigt und nach Tarif bezahlt wird, verdient schon einmal mehr, als der Verein bislang gezahlt hat. Außerdem hat der Verein viel ehrenamtliche Arbeit geleistet.“ Wenn diese wegfällt, brauche man nicht nur eine, sondern mindestens anderthalb Planstellen, ist Wardecki überzeugt. „Wir werden sehen, dass die Kosten ganz schnell explodieren im Vergleich zu den 8 500 Euro Nebenkosten, die der Verein zugesichert haben wollte.“

Kurverwaltung will Anlage besser vermarkten

Aus der Kurverwaltung heißt es: „Für eine unkomplizierte Fortsetzung sucht die Kurverwaltung schnellstmöglich einen Platzwart, damit das Vereinsleben sportlich reibungslos weitergehen und der Spielbetrieb, wenn es denn Corona erlaubt, bereits Mitte Mai wieder starten kann.“

Zu den in der Gemeindevertretung und aus Reihen des Vereins geäußerten Ängsten, das Vereinsleben komme künftig zugunsten einer touristischen Vermarktung des Geländes zu kurz, räumt Sprecherin Katleen Herr ein: „Die Kurverwaltung denkt auch über schöne und hochwertige Veranstaltungen auf dem Gelände nach, die zukünftig weitere Publikumsmagnete für das Ostseebad Boltenhagen werden könnten. Konkrete Pläne hierzu gibt es aber noch nicht.“

„Belange der Sportler werden berücksichtigt“

Sie ist überzeugt: „Viele Gäste oder vielleicht auch Einwohner wissen nicht, dass es auf dem Gelände einen großen Fußballplatz, drei Kunstrasentennisplätze, einen Beachtennisplatz und einen Beachvolleyballplatz gibt.“ Die Kurverwaltung sei gut vernetzt und arbeite crossmedial. Hier wolle man ansetzen, um die Sport- und Freizeitanlage besser zu vermarkten.

Aber auch die Belange der Sportler und Vereine sollen in gewohnter Weise vollumfänglich berücksichtigt werden, so Herr: „Der Kurverwaltung ist es bisher immer gelungen, die Interessen und das sportliche und kulturelle Miteinander von Einwohnern und Gästen in Einklang zu bringen, und wir sind sicher, dass uns das mit der Sport- und Freizeitanlage ebenso gelingen wird.“

Von Juliane Schultz