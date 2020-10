Boltenhagen

Viele Senioren nutzen im Ostseebad Boltenhagen den Bus, Schulkinder sind drauf angewiesen und Urlauber würden auch mehr auf den ÖPNV umsteigen, wenn er denn attraktiv genug wäre, was Abfahrtszeiten und Fahrpreise angeht. Die Gemeindevertretung hat den Busverkehr im Februar zum Thema gemacht, als die CDU den Antrag stellte, dass sich der Bürgermeister um eine von der Gemeinde betriebene Buslinie kümmern soll.

Nahbus hat alleinige Konzession

In diesem Jahr wird sie sicher nicht mehr eingerichtet und ob es im nächsten Jahr klappt, scheint nach Gesprächen mit dem Landkreis und dessen Nahverkehrsunternehmen Nahbus auch schwierig zu werden. Zum Betreiben einer Buslinie ist nämlich eine Konzession notwendig. In Nordwestmecklenburg hat aber Nahbus das alleinige Recht auf so eine Konzession.

Gemeinde will mehr Flexibilität

Eine „gesetzlich zugelassene Monopolstellung“ nennt das Michael Steigmann ( Die Linke), Vorsitzender des Bauausschusses in Boltenhagen. „Wir wollen mehr Flexibilität und günstigere Fahrpreise und würden mittelfristig gerne Elektrofahrzeuge nutzen. Das kriegt Nahbus nicht hin“, sagt Gemeindevertreter Christian Schmiedeberg ( CDU).

Das relativiert Bauausschussmitglied Detlef Rödiger, der an den Gesprächen mit dem Landkreis teilgenommen hatte. Man könne durchaus mit Nahbus über Veränderungen verhandeln. „Verbesserungen würden aber auch zu mehr Kosten führen“, sagt Rödiger.

Nachweise werden gefordert

Die Gemeinde Boltenhagen müsste für einen eigenen Linienbetrieb nachweisen, dass das Angebot von Nahbus momentan nicht befriedigend ist und dass sich die Situation deutlich verbessern würde, wenn die Gemeinde eine eigene Buslinie betreiben würde. Oder es müsste nachgewiesen werden, dass durch eine eigene Buslinie der Gemeinde das Fahrgastpotenzial für Nahbus nur unerheblich verringert würde.

Leute steigen in der Ostseeallee in Boltenhagen in einen Bus von Nahbus ein. Quelle: Silke Fischer

Förmlichen Antrag beim Land stellen

Die Gemeindevertretung in Boltenhagen muss nun entscheiden, ob sie einen förmlichen Antrag auf den Betrieb einer eigenen Buslinie beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr einreicht oder mit Nahbus über die gewünschten Verbesserungen verhandelt.

„Wenn wir eine Genehmigung vom Land kriegen, müssen wir sehen, wie wir aus dem Vertrag mit Nahbus herauskommen“, sagt Christian Schmiedeberg. Er hatte den bestehenden Vertrag mit Nahbus in seiner Amtszeit als Bürgermeister noch vor der Kommunalwahl verlängert, weil der auslief.

Unzufriedenheit ist dokumentiert

Dass eine große Unzufriedenheit über den bisherigen ÖPNV und Schülerverkehr herrscht, kann die Gemeinde mit einer Unterschriftensammlung des Seniorenbeirats und eine Einschätzung des Schulfördervereins eigentlich gut darstellen. Der Seniorenbeirat hatte in der Gemeinde mit 2500 Einwohnern 500 Unterschriften für eine Verbesserung des Busverkehrs gesammelt und Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) übergeben.

Blindenhotel wird nicht angefahren

Außerdem kritisiert der Seniorenbeirat, dass mit den großen Fahrzeugen von Nahbus nicht alle Stationen, vor allem in den Ortsteilen Redewisch und Tarnewitz, bedient werden können. Auch die Haltestelle am Aura-Hotel, das von Blinden und Sehbehinderten genutzt wird, könne so nicht angefahren werden.

Fahrpläne für Senioren schlecht lesbar

Zusätzlich haben sich aus Sicht des Seniorenbeirats die Anschlusszeiten zu den Bussen nach Klütz, Grevesmühlen und Wismar erheblich seit der letzten Fahrplanänderung verschlechtert und sind nun mit längeren Wartezeiten verbunden. Auch die Lesbarkeit und Verständlichkeit der Fahrplanaushänge sei nicht seniorengerecht.

Lange Wartezeit bei Schulbussen

Der Schulförderverein hat sich im August mit der Schulleiterin und Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) beraten. Dabei wurde festgehalten, dass in den lang gestreckten Ortsteilen Tarnewitz und Redewisch die jetzt angefahrenen Bushaltestellen für Schulbusse nicht ausreichen.

Für Schüler der weiterführenden Schulen sei zudem der Umstieg nach und von Klütz und Grevesmühlen zum Teil mit Wartezeiten zwischen 30 Minuten und eineinhalb Stunden verbunden.

Teilweise würden Schulbusse auch nicht auf den Vorplatz der Grundschule sondern nur zur Haltestelle August-Bebel-Straße fahren, wodurch die Kinder dann die Klützer Straße überqueren müssen. In mehreren Schreiben an Nahbus hatte die Schulleitung über mehrere Jahre diese Probleme geschildert. Das sei aber nur zum Teil berücksichtigt worden.

Von Malte Behnk