Nach Kritik an einer insektenfeindlichen Bepflanzung im Ostseebad Boltenhagen lässt sich Kurdirektor Martin Burtzlaff nun von einem Biologen beraten. Julian Stern hat Ideen, wie das Seeheilbad zum Paradies für Falter werden kann.

Mission Schmetterling: So kann Boltenhagen ein Paradies für den Schwalbenschwanz werden

Umwelt - Mission Schmetterling: So kann Boltenhagen ein Paradies für den Schwalbenschwanz werden

Umwelt - Mission Schmetterling: So kann Boltenhagen ein Paradies für den Schwalbenschwanz werden