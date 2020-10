Boltenhagen

Wussten Sie, dass die Idee für die derzeit im Bau befindlichen Dünenpromenade in Boltenhagen schon seit 2010 in der Schublade liegt? Auf den Tag genau vor zehn Jahren stellte die OZ in ihrer Ausgabe die Frage: „Bekommt Boltenhagen auf der Düne eine Sommerpromenade?“ Die Idee, so Radfahrer und Fußgänger zu trennen, war seinerzeit Thema im Kurbetriebsausschuss. Niemand ahnte zu der Zeit, dass wegen eben solch einer Promenade ein Kopf rollen wird und es das gute Stück sogar in die Satiresendung „extra 3“ schafft.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Aber zurück ins Jahr 2010: Ideengeber der Dünenpromenade war der damalige Kurdirektor Dieter Dunkelmann. Hintergrund: In den Sommermonaten nehmen Fußgänger und Radfahrer die Strandpromenade gleichermaßen in Beschlag, und so wird es eng auf Boltenhagens Flaniermeile Nummer eins. Eine Variante, mehr Platz zu schaffen, wäre eine Sommerpromenade auf den Dünen.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Dieter Dunkelmann führte Holzbeläge ins Feld, die parallel zum Wasser über die Düne gelegt werden und so Fußgängern einen Spaziergang mit Blick aufs Meer ermöglichen. Die Kosten für jene Holzplanken, so argumentierte er seinerzeit, „wären überschaubar. Außerdem könnte die Promenade etappenweise gelegt werden“. Tja, wenn es doch so einfach gewesen wäre.

Februar 2020: Kurdirektorin Claudia Hörl (2.v.l.) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU, r.) - hier mit Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss und Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki - haben in Boltenhagen den Startschuss für den Bau der Dünenpromenade gegeben. Quelle: Malte Behnk

Letztlich hatten die Mitglieder des Kurbetriebsausschusses die Idee der Sommerpromenade wohlwollend zur Kenntnis genommen und verkündeten, sie in den Fraktionen zu diskutieren. Diskutiert wird auch heute noch darüber, selbst bei „extra 3“. Und die Kosten, nun ja – überschaubar ist etwas anderes.

Die Dünenpromenade in Boltenhagen im September 2020. Quelle: Michael Prochnow

Dieter Dunkelmanns Nachfolgerin Claudia Hörl brach die Promenade letztlich das Genick und sie wurde fristlos entlassen. Einer der Vorwürfe: fehlende Informationen zu Problemen beim Bau der Dünenpromenade. Der Fall landet vor Gericht. Aber zumindest findet das Projekt bald seinen Abschluss – so zumindest der Plan.

Von Jana Franke