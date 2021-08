Boltenhagen

Er hat erst noch eine Weile überlegt, erzählt Peter Budzinski (75) aus Boltenhagen, ob er sich tatsächlich in seinem Haus einen Breitbandanschluss installieren lassen sollte. „Ich bin im Ruhestand. Für mich geht es nicht um Geschäftliches.“ Der ehemalige Sportlehrer, dessen Haus gleich neben der Grundschule in Boltenhagen steht, in der er früher tätig war, ist ein aktiver Mensch. Er fährt Rennrad und auch die digitale Welt ist dem Rentner nicht fremd. E-Mails schreiben, online shoppen, sich im Internet informieren, all das ist längst ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil seines Lebens.

Peter Budzinski entschied sich schließlich für einen Vertrag mit der Wemacom, der Tochtergesellschaft der Wemag aus Schwerin, die den Breitbandausbau unter anderem in Nordwestmecklenburg verantwortet. Vereinbart wurde auch, dass sich das Unternehmen um die Kündigung seines Vertrages mit Vodafone kümmert, und alles zur Portierung seiner Nummer in das Glasfasernetz zum nächstmöglichen Zeitpunkt in die Wege leitet.

Nur noch den Schalter umlegen

Im Februar kam der Anschluss. „Die Handwerker meinten noch beim Abschied: So, jetzt muss nur noch der Schalter umgelegt werden.“ Das passierte in der benachbarten Grundschule, die ungefähr zum selben Zeitraum ihren Breitbandanschluss bekam, bereits im März.

Boltenhagen, Klützer Straße 15 und 15 A: Der Breitbandanschluss der Grundschule ist bereits seit März 2021 freigeschaltet. Der der Nachbarn neben der Grundschule noch nicht. Obwohl er zum gleichen Zeitpunkt wie der Anschluss der Schule an das Glasfasernetz installiert wurde. Quelle: Annett Meinke

Dass die Schule Verträge hatte, die das möglich machten, und dass sie in das Highspeed-Netz ging, noch vor allen anderen in der Klützer Straße, verstand der ehemalige Lehrer. „Schulen und Institutionen sollten Vorrang haben.“ Zudem, so Budzinksi, habe er einen Vertrag mit Vodafone, der frühestens ab November dieses Jahres enden könnte. Vorausgesetzt, er würde bis zum 2. August fristgemäß gekündigt – von der Wemacom.

Die Zeit verstreicht

Der Frühling verstrich, der Sommer 2021 zog ins Ostseebad und begann leise, sich wieder zu verabschieden. Keine Nachricht von der Wemacom. Langsam wurde Peter Budzinski nervös. Die Berichterstattung in der OZ zu den offensichtlichen Schwierigkeiten der Wemacom, Anschlüsse in Nordwestmecklenburg freizuschalten, alarmierte ihn. Am 30. Juli rief der Boltenhagener bei der Wemacom an und fragte nach. Er wies auf die in ein paar Tagen ablaufende Kündigungsfrist seines Vertrages mit seinem bisherigen Anbieter hin. Auch eine Mail schrieb er, um etwas Schriftliches in der Hand zu haben.

Schnelles Internet erst ab November 2022?

An diesem Punkt begann ein Mailverkehr zwischen Budzinski und dem Serviceteam der Wemag, der Mitte August in der Mitteilung mündete: „Wir haben Ihr Anliegen geprüft und teilen Ihnen mit, dass uns die technische Fertigstellungsmeldung für Ihren Hausanschluss erst seit dem 11.08.2021 vorliegt. Noch am selben Tag haben wir die Rufnummernportierung eingeleitet.“

Weil zu diesem Zeitpunkt die Kündigungsfrist für seinen alten Mobilfunk- und Internetanbieter bereits überschritten war, wird Peter Budzinski seinen Breitbandanschluss demnach erst ab dem 2. November 2022 nutzen können.

Der ehemalige Lehrer ist mehr als unzufrieden mit der Situation und verlangt eine ehrliche Aufklärung vom Unternehmen. Seltsamerweise, sagt Budzinski, erhielten auch seine Nachbarn rechter Hand, die ebenfalls im Februar ihren Anschluss erhielten und ebenfalls bis dahin keine Nachricht von der Wemacom erhalten hatten, plötzlich, fast zeitgleich mit ihm Post, in der ihnen mitgeteilt wurde, ihr Anschluss sei nun fertig und die Portierung ihrer Telefonnummer eingeleitet. Im Fall der Nachbar weniger schmerzlich, denn die Kündigungsfrist für ihren Vertrag mit ihrem Mobilfunkhersteller war noch nicht verstrichen. „Meine Nachbarn surfen dann ab April mit Highspeed.“

Wemag hält sich bedeckt

Auf die Anfrage der OZ an die Wemag reagierte des Unternehmen zwar umgehend, hielt sich aber, wie bereits bei vorherigen Anfragen zu den Problemen beim Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg, bedeckt: „Kundenanfragen oder -beschwerden nehmen wir grundsätzlich sehr ernst und sind um schnelle Klärung im persönlichen Austausch bemüht. Wir werden uns gerne zeitnah noch einmal mit Herrn Budzinski in Verbindung setzen.“

Schmalspur-Breitbandausbau Nach Auskunft der Wemag sind es um die 15 000 Haushalte in Nordwestmecklenburg, die sich für einen Vertrag mit der Tochterfirma des Unternehmens Wemacom entschieden haben. Das deckt nur ein Viertel der Region mit Breitbandversorgung ab. Als im Spätsommer 2018 der Vertrag zum Breitbandausbau mit der Wemag unterzeichnet wurde, hatte das Unternehmen erklärt, dass man mindestens die Hälfte der Haushalte – 30 000 – anschließen wolle, um wirtschaftlich agieren zu können. Auf die Frage, wie viele Kunden inzwischen ihre Verträge mit der Wemacom aufgrund Unzufriedenheit wieder gekündigt haben, gab die Wemag bisher keine Auskunft.

Auf die Frage der OZ, ob es grundsätzlich ein Problem mit der Freischaltung fertiggestellter Anschlüsse gebe und warum, bot das Unternehmen eine Stellungnahme zu einem späteren Zeitpunkt an.

Peter Budzinski wartet nun ab, was von der Wemag noch kommt. Er jedenfalls überlegt an diesem Punkt ernsthaft, ob er die Kosten des Anschlusses selbst übernimmt und sich dann auf die Avancen seines bisherigen Mobilfunkanbieters einlässt, der den Anschluss mieten könnte und ihn mit vorteilhaften Angeboten derzeit förmlich umgarnt. Die Art und Weise des Umgangs mit Neukunden bei der Wemacom bisher jedenfalls gefällt dem ehemaligen Lehrer gar nicht.

Von Annett Meinke