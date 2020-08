Boltenhagener erfüllt sich mit Café einen Traum

Boltenhagen

Ob Käsekuchen, Cremetorten, Leckereien mit Schokolade oder Früchten – Dirk Heinrich zaubert in der Backstube Süßes für Naschkatzen, die die Kaffeemahlzeit lieben. Mit „ Dirks Café Toka“ hat er sich einen Traum erfüllt.

Vor Kurzem übernahm er das beliebte Café Toka in Boltenhagen, deren Betreiberin die Segel strich. Er kaufte das Geschäft, setzte seinen Vornamen vor den ursprünglichen Firmennamen – Toka steht für Torten und Kaffee – und will jetzt durchstarten.

Viele Urlauber steuerten das Café am Ortsausgang von Boltenhagen in Richtung Tarnewitz (Ostseeallee 98) schon an. „Derzeit läuft das to-go-Geschäft sehr gut. Die Gäste nehmen Kuchen mit an den Strand und genießen ihn dort“, berichtet Dirk Heinrich. Im Café können die Köstlichkeiten auch verspeist werden.

Die offizielle Feier zur Neueröffnung wird am Sonnabend, 15. August, von 10 bis 17 Uhr gefeiert. Die Gäste erwartet neben Kulinarischem auch Livemusik der Grevesmühlener Band „Gleis4“. Dirk Heinrich betreibt zudem eine Ostsee-Radler- und Biker-Pension in Redewisch.

Von Jana Franke