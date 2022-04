Boltenhagen

Das Ostseebad Boltenhagen ist langgestreckt und für Bewohner der Ortsteile Redewisch, Tarnewitz und Wichmannsdorf ist der Weg zum Zentrum an der Ostseeallee recht weit. Dort befinden sich die meisten Arztpraxen des Ortes. Die Einführung eines Arzttaxis für die älteren Bewohner des Ostseebads Boltenhagen war eine Initiative, die Bürgermeister Raphael Wardecki (Die Grünen) vor zweieinhalb Jahren eigenständig ins Leben gerufen hat. Er zahlt seitdem auch einen Zuschuss zu jeder Fahrt, die für die Mitfahrenden lediglich drei Euro kostet.

Diskussion über Finanzierung

Nach anfänglicher Kritik einiger Gemeindevertreter, es handele sich um einen Alleingang des Bürgermeisters und das Angebot hätte in Ausschüssen besprochen werden müssen, gibt es immer mehr Zuspruch für das Projekt. Im Sozialausschuss der Gemeinde wurde es jetzt thematisiert, um eventuell eine andere Finanzierung zu ermöglichen. „Wir sind schon der Ansicht, dass das Angebot weitergeführt werden soll“, sagt Ekkehard Giewald (SPD), Vorsitzender des Sozialausschusses. „Wir haben jetzt um genaue Zahlen gebeten. Eventuell können wir es als Gemeinde finanzieren.“

Fahrt ohne Schein der Kasse

Auf Anfrage erklärt Raphael Wardecki, dass die Nutzung des Arzttaxis zunimmt. „Im ersten Quartal dieses Jahres waren es etwa 20 Fahrten“, sagt er. Diese Zahl sei im gesamten ersten Jahr nur knapp erreicht worden, schätzt er ein. „Mit dem Angebot soll eine Lücke geschlossen werden für diejenigen, die keinen Beförderungsschein vom Arzt oder der Krankenkasse haben oder die sehr kurzfristig in die Arztpraxis müssen“, erklärt Wardecki.

Anmeldung über Schulsekretärin

Das Prinzip ist einfach: Wer einen Arzttermin hat oder zu einer Routineuntersuchung muss, meldet sich bei der Sekretärin der Grundschule, Astrid Jahr, für das Arzttaxi an. Diese Anmeldungen sind immer montags zwischen 9 und 11 Uhr telefonisch möglich. Die Schulsekretärin nimmt dann sowohl Kontakt zum jeweiligen Arzt als auch zum beteiligten Taxiunternehmen auf. Die Einwohner werden dann am jeweiligen Dienstag zwischen 10.30 und 11 Uhr zu Hause abgeholt und zur Arztpraxis gebracht. Momentan arbeitet die Gemeinde mit Dr. Kerstin Schmiedeberg und Thorsten Markwardt sowie der Praxis für Gynäkologie in Tarnewitz zusammen.

Behandlung bis 12 Uhr

Bei den teilnehmenden Ärzten werden die Nutzer des Arzttaxis zwischen 11 und 12 Uhr priorisiert behandelt. Gegen 12 Uhr werden sie vom Taxi dann wieder abgeholt und bis nach Hause gefahren. Auf die zeitnahe Behandlung habe kein Patient einen Rechtsanspruch, betont der Bürgermeister, die beteiligten Ärzte wollen das aber möglich machen, um das Konzept des Arzttaxis zu stützen.

Von Malte Behnk