Boltenhagen

Viele Bücher haben Poträts auf ihrem Cover. Das nutzen Fotokünstler, um sogenannte Bookfaces zu kreieren. Dabei wird das Buch einer Person so vor das Gesicht gehalten, dass sie fast ineinander übergehen.

Die gebürtige Wismarerin Franziska Feigl hat manchmal lange getüftelt und so Kunstwerke nach einem Instagram-Trend geschaffen. 15 ihrer „Bookfaces“ sind jetzt in der Bibliothek im Kurhaus in Boltenhagen ausgestellt. Allerdings sind dort nicht alle der gezeigten Buchtitel auch ausleihbar.

Ausstellung bis zum Jahresende

Bis zum Jahresende sind die Fotos in der Bücherei zu sehen. Das passt nicht nur optisch gut zwischen die Bücherregale, den Trend der „Bookfaces“ haben Bibliothekare und andere Buchliebhaber gestartet, um die digitale Präsenz von Buchhandlungen oder Bibliotheken zu steigern. Inzwischen wurden wöchentlich auf Instagram mit dem Hashtag #BookfaceFriday schon mehr als 90 000 Bilder gepostet.

Franziska Feigl hat in Zusammenarbeit mit ihrem Mann, Freunden und Familie mehr als 150 Bilder erstellt. Seit drei Jahren lebt sie in Dänemark und so lange geht die Bücherliebhaberin diesem besonderen Hobby auch schon nach. Zu Beginn hat sie ihr eigenes Regal mit etwa 500 Bücher genutzt, inzwischen bedient sie sich auch Werken aus der Bibliothek.

Es müssen nicht immer Gesichter sein, die Franziska Feigl mit Büchern fotografiert. Quelle: Malte Behnk

Requisiten von Freunden

„Mir macht der gesamte Prozess Spaß. Angefangen damit ein Buch zu finden, das geeignet ist, denn die meisten sind es nicht. Die Requisiten zusammenzusammeln. Da muss ich dann auch mal bei Freunden nach einem rosafarbenen Pullover oder einer Perlenhalskette fragen und die Freude an der Umsetzung bis hin zum fertigen Ergebnis am Ende“, so die 30-Jährige.

Franziska Feigl stellt in Boltenhagens Bücherei im Kurhaus „Bookfaces“ aus. Quelle: Malte Behnk

Denn einige Bilder sind ganz schnell im Kasten und bei anderen kann es auch mal länger und viele Fotos brauchen, bis „das“ Bild aufgenommen ist.

Von Malte Behnk