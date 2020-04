Boltenhagen

Im Kurpark des Ostseebads Boltenhagen setzen sich momentan zur vereinzelt Menschen auf eine der vielen Bänke. Die sind wie jedes Jahr um den Springbrunnen in der Mitte des Parks angeordnet. Nach der Winterpause haben viele Passanten das Plätschern des Brunnens schon vermisst.

Zwei Jahre ging Wasser verloren

Der wurde vom Bauhof genau untersucht, weil in den vergangenen zwei Jahren ungewöhnlich viel Wasser für die Nutzung des Springbrunnens verbraucht wurde. „Ein Leitungsstück war defekt“, sagt Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne).

Aus dem Loch waren etliche Liter Wasser verloren gegangen und versickert. „Der Bauhof hat zusätzlich zur Reparatur dieses Lecks die Leitungen mit einer Kamera untersucht“, sagt Wardecki. Dabei seien noch weitere kleine Schäden entdeckt und mit repariert worden.

Kostensparend und umweltschonend

„Es ist also sehr erfreulich, dass der Springbrunnen jetzt wieder sprudelt und dabei nicht unnötig Wasser verbraucht wird“, sagt der Bürgermeister. „Das ist kostensparend und umweltschonend zugleich.“

2003 wurde Brunnen erbaut

Seit 2003 erfreut der Brunnen mit seinem Plätschern aus zwei Fischmäulern die Besucher des Kurparks. Keramikerin Dörte Michaelis, die bei Neuburg lebt, hat die Fische geschaffen. Aus ihren Mäulern sprudelt das Wasser erst in ein 1,70 Meter großes Becken in Form einer Muschel. Von dort plätschert es in das große Becken mit etwa vier Metern Durchmesser.

Von Malte Behnk