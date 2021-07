Boltenhagen

Es ist ein Mini-Jubiläum für Raphael Wardecki (Grüne): Anfang Juli jährt sich der Dienstbeginn von Boltenhagens Bürgermeister zum zweiten Mal. 2019 löste der damals 28-jährige Bestattungsunternehmer, der nur wenige Monate zuvor von Detmold (NRW) nach Boltenhagen gezogen war, überraschend und mit hauchdünnem Vorsprung Christian Schmiedeberg (CDU) im Amt ab.

Der Unterlegene scheint sich seitdem in den Sitzungen der Gemeindevertreter an diesem Trauma abzuarbeiten. Als Teil der größten Fraktion, meist unterstützt von SPD und Linke, bestimmt er aber weiterhin die grundsätzliche politische Ausrichtung des Ostseebades maßgeblich mit. Wardecki dagegen wirkt ohne eigene Mehrheiten oft isoliert. Wohl keine Sitzung vergeht, ohne dass zwei Formulierungen in seine Richtung Fallen. Eine lautet: „Als ich noch Bürgermeister war ...“. Die andere: „Das können sie nicht wissen ...“, stets gefolgt von einem Verweis auf Wardeckis Alter oder darauf, dass er kein Alteingesessener ist. Von Kollegialität keine Spur. Zeit beim Bürgermeister nachzufragen, ob die Arbeit unter Dauerfeuer überhaupt zielführend ist.

Herr Wardecki, warten sie schon in jeder Sitzung darauf, dass jemand sie wieder auf ihr Alter und ihre vermeintliche Unerfahrenheit hinweist, oder überhören sie das?

Überhören ist nicht der richtige Begriff. Ich würde eher sagen, ich setze Prioritäten. Es geht da nicht um mich, sondern um Inhalte.

Dennoch, es ist sicher schwer als Zugezogener im Ort Gehör zu finden. Was meinen Sie, wie bekommt man hier einen Fuß in die Tür?

In dem man öfter anklopft. In dem Punkt sind die Westfalen und Mecklenburger wohl sehr ähnlich. Gut ist: Man kann sich das Vertrauen der Menschen erarbeiten. Ich bin präsent im Ort, man kann mich jeder Zeit ansprechen und auch die Bürgermeister-Sprechstunde wird jeden Montag gut genutzt.

Können Sie nach zwei Jahren im Amt schon sagen, welche Inhalte sie konkret vorangetrieben haben?

Auch wenn sich viel getan hat, ist eine Bilanz nach so kurzer Zeit immer schwierig. Insbesondere nach den vergangenen beiden Jahren, von denen wir uns anderthalb im Krisenmodus befunden haben.

Wegen Corona?

Auch, aber nicht nur. In der Amtsverwaltung fehlen uns wichtige Mitarbeiter, darunter die leitende Verwaltungsbeamtin. Die anderen Mitarbeiter dort geben alles, aber sie können sich ja nicht verdoppeln. Die Stellen werden gerade noch einmal ausgeschrieben.

Und auch das Amt des Kurdirektors musste neu ausgeschrieben werden.

Genau, das kam im vergangenen Jahr auch noch dazu. Plus der Rechtsstreit mit der entlassenen Kurdirektorin und auch den des Bauhofleiters. Und dann gab es noch viele Dinge, die über viele Jahre liegen geblieben waren. Etwa die Anpassung der Entgelte unserer Mitarbeiter. Auch das haben wir im vergangenen Jahr hinbekommen.

Viel Verwaltungskram also. Wird man für so etwas Bürgermeister?

Das gehört dazu, aber nein, eigentlich nicht. Ich war jetzt sehr lange im Krisenmanager-Modus.

Dann können sie jetzt doch endlich gut losarbeiten: Der neue Kurdirektor ist da, Corona vorbei ...

... na ja, zumindest die schlimmste Zeit der Pandemie müssten wir überstanden haben. Ich bin froh, dass wir das mit ruhiger Hand so gut gemeistert haben.

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (30) im Interview. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Und einiges hat sich ja durchaus schon verändert oder ist auf den Weg gebracht.

Ja, viele Kleinigkeiten: Es gibt das Arzttaxi, wir haben die Nachbarschaftshilfe entwickelt, einen Schaukasten mit Infos für Senioren. Und auch der Impfbus war so ein Angebot für die Einwohner. Die Schule hat iPads und Luftreiniger bekommen und wir ertüchtigen gerade die Leitungen, damit das schnelle Internet, das dort jetzt ankommt, auch in allen Räumen zur Verfügung steht. Investitionen für die Feuerwehr sind angeschoben. Wir haben Fördermittel beantragt, um im alten Feuerwehrgebäude eine Station für junge Naturforscher zu errichten, und demnächst beantragen wir auch noch Fördergelder für einen großen Abenteuer Spielplatz. Außerdem werden wir, wie im letzten Jahr, einige Radwege erneuern.

Tja, die Situation für Radfahrer ist keine leichte in Boltenhagen.

Der Verkehr ist ein zähes Thema, der wird uns noch lange beschäftigen. Ein Punkt, den wir mit dem neuen Landrat Tino Schomann angehen wollen, dazu bessere Busverbindungen und natürlich auch die illegalen Ferienwohnungen.

Und wie sieht es mit Bauland für Einheimische aus?

Wohnraum zu schaffen wird natürlich das Mammutthema der nächsten Monate und Jahre sein. Da wollen wir als Gemeinde jetzt in Größenordnungen Flächen kaufen und entwickeln.

Ist die Hansestadt Rostock damals nicht mit so einem Projekt gescheitert, weil die Grundstückspreise in die Höhe schossen, als man solche Pläne verkündete?

Wir sind da in den Verhandlungen schon weiter und uns bei den Preisen einig. Mit breiter Unterstützung der Gemeindevertretung übrigens. Aus meiner Sicht ist es der einzige Weg, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist die Achillesferse unseres Ortes. Seit 2011 haben wir das den Menschen versprochen. Da müssen wir endlich liefern.

Da werden sich auch die Kameraden der Feuerwehr freuen.

Ja, die müssen wir unbedingt im Ort halten.

Sie haben mit ihrer Fraktion keine Mehrheit in der Gemeindevertretung. Da haben sie es schwer ihre Ideen umzusetzen. Gibt es denn wenigstens so etwas wie eine gemeinsame Idee, wie man Boltenhagen weiter entwickeln könnte?

Ich glaube, wir sind uns alle einig darin, dass man den Ort mit Bedacht entwickeln muss. Wir haben zunächst die Dünenpromenade, an die sich die Einwohner so langsam gewöhnen müssen, genauso wie an die große gesellschaftlichen Entwicklung im Bereich Klimaschutz.

Bei den Touristen kommt die Dünenpromenade ja durchaus gut an.

Aus Sicht der Urlauber ist der barrierefreie Blick auf die Ostsee absolut toll. Aber wir brauchen eine Weile, diese große Veränderung des Ortsbildes zu verkraften. Auch da ähneln sich die Westfalen und Mecklenburger. In zwei Jahren, wenn die Aufspülungen und Anpflanzungen sichtbar sind, wird der Ärger um den Bau in den Hintergrund treten können.

Wo liegt eigentlich ihr Antrieb, trotz Gegenwind durchzuhalten und sich so einzubringen? Mit 30 Jahren haben viele Leute heute besseres zu tun?

Zunächst einmal: Die Garantie, die ich den Einwohnern geben kann, ist, dass ich durchhalte. Ich will die Leute mitnehmen, für Planbarkeit stehen und ein offenes Ohr haben. Und ich hoffe, dass mit der nächsten Wahl in drei Jahren mehr junge Leute in die Gemeindevertretung kommen.

Sind sie eine Art Vorhut?

Ich werde den Weg geradeaus gehen und hoffe auf eine richtungsweisende Wahl mit maximaler Bürgerbeteiligung. Wenn wir es schaffen parteiübergreifend zu arbeiten, mit einer offenen Diskussionskultur, habe ich eine wichtige Aufgabe erfüllt. Dann kann man wirklich gestalten.

Das ist ja mal eine Ansage. Sie halten also die Stellung?

Ja durchaus, es ist mehr als Bürgermeister sein zum Selbstzweck. Meine Kernaufgabe ist eine tiefgreifendere. Nach der Wende gab es einen historischen Einschnitt. Der zweite Einschnitt kam mit Aufgabe unserer Amtsfreiheit. Der dritte Einschnitt steht bevor, nämlich der Generationswechsel bei den Amtsträgern. Das muss ja auch so sein, einige Leute sind schon seit 30 Jahren im Amt. Es ist doch tragisch, dass wir hier so viele Scheindebatten führen, bei denen es nur noch um politische Interessen geht, aber nicht um die Einwohner.

Ist das der Grund, warum sie nur einmal zur Wiederwahl antreten wollen und eine dritte Amtszeit ausschließen?

Ich bin überzeugt, dass nur Unabhängigkeit, einen echten Mehrwert für die Einwohner bietet.

Werden Sie denjenigen Gemeindevertretern, die sie aus irgendwelchen Gründen stets Watikki nennen, je sagen, wie Sie wirklich heißen?

Ach, ich muss ja nicht über jedes Stöckchen springen, das man mir hinhält.

Von Juliane Schultz