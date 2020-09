Klütz

Der junge Bürgermeister des Ostseebads Boltenhagen, Raphael Wardecki (29, Grüne), hat ein Buch über die Zeit geschrieben, in der er aus Detmold in den Urlaubsort seiner Familie zog, dort Wahlkampf machte und schließlich Bürgermeister wurde. Aus dem Buch liest er am Freitag, 25. September, um 19.30 Uhr in Schloss Bothmer in Klütz.

Die Lesung bildet den Abschluss des Klützer LiteraturSommers, zu dem das Literaturhaus „ Uwe Johnson“ und sein Förderverein in den Ostflügel von Schloss Bothmer einladen.

Diskussionsrunde im Anschluss

Passend zum diesjährigen Motto „Wie das Leben so spielt“ gibt Raphael Wardecki mit der Lesung aus seinem Buch „Plötzlich. Bürger. Meister“ einen Einblick in seine ungewöhnliche Geschichte. Er beleuchtet dabei noch einmal die Ereignisse vom 25. Januar 2019 bis zum 16. Juni, dem Tag der erfolgreichen Stichwahl. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der in seiner neuen Heimat ankommen und sich engagieren will und plötzlich ein ganz neues Kapitel in seinem Leben aufschlägt.

Im Anschluss an die Lesung werden sich Raphael Wardecki und die Verlegerin Barbara Stierand über seinen Lebensweg, die neuen Herausforderungen, die Idee hinter dem Buch und vieles mehr unterhalten.

Platzkontingent ist begrenzt

Eintrittskarten kosten 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Da das Platzkontingent durch die Hygienevorschriften begrenzt ist, müssen sich Besucher anmelden, entweder telefonisch unter 038825 / 222 95 oder per Mail an service@literaturhaus-uwe-johnson.de. Die Kasse öffnet eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

