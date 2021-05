Boltenhagen

Dieser Moment, auf der Terrasse Platz zu nehmen, den Mundschutz in die Tasche zu stecken, sich in den Sitz fallen zu lassen, tief durchzuatmen und zu wissen: Ab jetzt liegt meine kulinarische Glückseligkeit in den Händen von Profis. Als Reporterin hatte ich diesen Augenblick mehrmals schreibend herbeigesehnt. Immer wieder war die Presse gemeinsam mit den Gastronomen sicher, dass es doch bald losgehen müsse – spätestens zu Ostern, oder zu Himmelfahrt. Es wurde Pfingstsonntag.

Diesen Moment wollte ich mit jemanden teilen, bei dem ich mir sicher sein konnte, dass sie ihn genauso genießen würde, wie ich: mit Heide Lörcher. Pia Lindquist, Inhaberin des Café Lindquist in Boltenhagen, hatte mir von ihrer Stammkundin erzählt, die bis zum Lockdown fast täglich zu ihr kam. Und so verabredete ich mich mit ihr.

Fast jeden Tag im Café Lindquist

Schon am frühen Nachmittag ist jeder Tisch und jeder Strandkorb am Strandaufgang 13 besetzt. Zum Glück haben wir reserviert. Das Kennenlernen fällt uns leicht und ist fast schon vor der Bestellung erledigt: Heide Lörcher, mit Wurzeln in Süddeutschland und Standbein in Hamburg lebt und arbeitet als Coach in Stellshagen bei Klütz. Sie bestätigt: „Wenn das Café geöffnet hat, bin ich fast jeden Tag hier.“ Einfach weil es so schön sein „und weil man sich so willkommen hier fühlt.“

Heide Lörcher scheint die seltene Fähigkeit zu haben, sich auf den Augenblick konzentrieren zu können, und ihrem wachen Blick scheint nichts zu entgehen. Sie sagt: „Pia betreibt das Café mit so viel Hingabe. Sie verkörpert, was sie tut. Das findet in jedem Detail seinen Ausdruck – etwa wie das Haus gebaut ist oder in der Auswahl ihres Angebotes.“

„Kardamom Konten“, „Murmeln“ und Schokokuchen

Ihre Bestellung bei der Chefin ist routiniert: „Ein Kaffee, dazu ein Glas Wasser und einen Kardamom Knoten.“ Ich frage nach, was das sei und Pia Lindquist erklärt: „Der Teig ähnelt einer klassischen Zimtschnecke – nur auf die Füllung kommt es an. Viel Butter, wobei sie das Wort viel etwa drei Sekunden in die Länge zieht, frisch gemörserter Kardamom, Vanille und noch etwas mehr Butter.“ Am Morgen gebacken und fast noch warm.

Wegen des Weizenmehls muss ich passen. Kein Problem: „Wir haben einen tollen Schokokuchen mit Mandelmehl,“ sagt die Cafébetreiberin. Den nehme ich, dazu Cappuccino und weil ich schon mal da bin, auch noch eine glutenfreie Murmel mit Haferflocken und Quinoa. Als alles in Windeseile serviert wird, bekomme ich Gänsehaut. Für Sekunden gehen mir die Monate der Entbehrung durch den Kopf. Der unglaubliche Duft des Gebäcks und der Anblick auf dem schönen Geschirr machen mich sentimental.

Als ich kurz darüber nachdenke, ob so viel Schokolade auf einmal vernünftig sei, beruhigt mich meine Begleiterin: „Heute ist der Tag der Tage, an dem man so etwas Mal macht.“ Und sie sagt: „Ich habe es wirklich sehr vermisst, diese herrlichen Sachen zu kosten, mich hier umzuschauen und Menschen zu beobachten. Plötzlich ist hier wieder Leben im Ort.“

„Es war für uns wie eine kleine Neueröffnung“

Und dann, wie es sich zu einem guten Besuch im Café gehört, kommen wir ins Plaudern. Über die Fotoausstellung mit Landschaftsaufnahmen, die Heide Lörcher zum Tag der offenen Gärten in der Klützer Staudengärtnerei plant. Über ihre Wanderungen, die sie in der Corona-Zeit von Boltenhagen bis nach Trassenheide unternommen hat und darüber, dass sie diesen Winter täglich in der Ostsee schwimmen war. „Das hat meinem Tag Struktur gegeben.“ Und mir fällt auf, dass der tägliche Besuch im Café das wohl auch getan hat – nur gemütlicher. So könnten wir wohl noch Stunden weiterreden. Über den Kaffee sind wir zu Bekannten geworden.

Zum Abschied kommt noch einmal Pia Lindquist vorbei: „Heute Morgen hatte ich Schmetterlinge im Bauch“, erzählt sie. Sie und ihre Mitarbeiterinnen hatten sich gefragt: „Wissen wir überhaupt noch, wie es geht?“ Sie wussten! „Es war für uns wie eine kleine Neueröffnung, aber die Abläufe klappen noch. Das ist wie Fahrrad fahren und jetzt haben wir uns warm gelaufen.“ Genau wie Frau Lörcher und ich, vielleicht verabreden wir uns mal wieder auf einen Kaffee.

Von Juliane Schultz