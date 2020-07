Boltenhagen

Der Bau der Dünenpromenade in Boltenhagen wird noch teurer als die bislang veranschlagten 7,2 Millionen Euro. Dafür gibt es zwei Gründe: Der vorhandene aus Seegras ausgesiebte Sand reichte für eine Unterfütterung und Auffüllung der Düne unter der Promenade nicht aus und es muss zusätzlicher Sand aus einer Kieskuhle gekauft werden.

Treibsel darf nicht ungesiebt genutzt werden

„Eine Verwendung des in diesem Jahr bereits angefallenen Seegras und Treibsel, ohne es vorher zu sieben, wurde uns vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) untersagt“, erklärt Gerhard Rappen, Sonderbeauftragter für den Bau der Dünenpromenade. In der Gemeindevertretung wurde gefragt, ob so eine Lösung möglich sei.

Anzeige

Daten zur Dünenpromenade Schon 2011 hatte der frühere Kurdirektor Dieter Dunkelmann die Idee, dass man Bretter als eine zeitlich begrenzte Promenade auf die Düne legen könnte. 2013 hat die Kurverwaltung dann den Förderantrag für die Dünenpromenade gestellt, die jetzt gebaut wird. Vorbereitung, Planung und das Einwerben von Fördermitteln dauerten dann bis 2019. Am 24. Februar 2020 war offizieller Baubeginn des 2190 Meter langen und drei Meter breiten Bauwerks, das vom Deich im Westen, zwischen den Strandaufgängen 2 und 3, bis zum Strandaufgang 20 im Osten reicht. Die Fertigstellung ist für Dezember 2020 geplant. Die Kosten wurden bislang mit 7,2 Millionen Euro veranschlagt. Der Bau wird durch eine 90 prozentige Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern gefördert. Der Eigenanteil von zehn Prozent wird durch die Kurverwaltung des Ostseebades finanziert. Unstimmigkeiten bei der Beantragung der Baugenehmigungen für Rettungstürme und Hütten der Strandkorbvermieter und veränderte Planunterlagen hatten im Juni zur fristlosen Entlassung von Kurdirektorin Claudia Hörl geführt. Sie hatte die Planung der Dünenpromenade maßgeblich vorangetrieben.

Seegras war zum Sieben zu nass

„Ein Versuch, das Material vorher zu sieben, blieb erfolglos“, so Rappen weiter. „Das Siebgut enthielt noch zu viel Seegrasrest und durfte deshalb auch nicht zum Aufbau der Düne eingesetzt werden.“ Gesiebter Sand aus dem Seegras der vergangenen Saison konnte hingegen für einen großen Teil des Dünenbereichs genutzt werden, da das Material länger getrocknet und daher nach dem Sieben anders zusammengesetzt war.

Weitere OZ+ Artikel

Pfähle für Rettungstürme umsetzen

Der zweite Kostenpunkt ist, dass vier der vorgesehenen Rettungstürme auf eindringlichen Wunsch der Gemeindevertretung seeseitig der Promenade gebaut werden sollen. Da Pfähle dafür bereits auf der Landseite der Dünenpromenade gerammt wurden, müssen die nun umgesetzt werden.

Mindestens 100 000 Euro Mehrkosten

„Die entsprechenden Pläne werden erarbeitet und dann der Genehmigungsbehörde vorgelegt“, teilt Gerhard Rappen auf Anfrage mit. „Für das Entfernen der bereits landseitig eingebauten Pfähle und dem dann erforderlichen seeseitigen Einbau von Pfählen ist nach Aussage des Planungsbüros mit zusätzlichen Kosten von etwa 100 000 Euro zu rechnen.“

Von Malte Behnk