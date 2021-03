Im Sommer soll die Dünenpromenade im Ostseebad Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) freigegeben werden. An manchen Stellen schon erkennbar, wie sie fertig in die Düne eingebettet wird. Es gibt aber auch noch Bereiche an denen viel zu tun ist. Eine Bildergalerie zeigt Details vom Bau.