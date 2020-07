Boltenhagen

Auf unserer Homepage und unserer Facebook-Seite haben wir Leser gefragt, wie ihre Meinung zur neuen Dünenpromenade in Boltenhagen ist, die dort für etwa 7,2 Millionen Euro gebaut wird. Wie seit Beginn der Planungen sind die Ansichten gespalten.

Es gibt Einheimische und Urlauber, die sich auf eine neue Attraktion und weniger Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern freuen. Ebenso bedauern Boltenhagener und Gäste, dass viel Bewuchs auf der Düne entfernt wurde und befürchten hohe Folgekosten durch Reinigung und Instandhaltung.

Windschutz für Strandpromenade fehlt

Ursel Krüger (87) aus Grevesmühlen sieht den Bau der Dünenpromenade nicht als Gewinn für das Ostseebad. Sie ist in Tarnewitz geboren und aufgewachsen. „Die Düne wird durch das Bauwerk ruiniert und dadurch, dass Büsche und Bäume abgenommen worden sind, fehlt auch ein Teil des Windschutzes für die Strandpromenade.“

Vom Meer aus ist die Dünenpromenade kaum zu sehen, auch weil dort momentan wilde Pflanzen wachsen. Quelle: Malte Behnk

Fahre an die Ostsee , um sie zu sehen

Ingo Palmig befürwortet die neue Promenade: „Endlich passiert mal was in Boltenhagen und schon wird wieder gemeckert. Die Zeit dreht sich weiter und viele Urlauber möchten frische und moderne Urlaubsorte. Warum fahre ich an die Ostsee? Natürlich um diese auch zu sehen!“

Baustart im Februar: Mit Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) wurden Stahlpfähle in die Düne gerüttelt. Quelle: Malte Behnk

Von Malte Behnk