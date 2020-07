Boltenhagen

Auf unserer Homepage und unserer Facebook-Seite haben wir Leser gefragt, wie ihre Meinung zur neuen Dünenpromenade in Boltenhagen ist, die dort für etwa 7,2 Millionen Euro gebaut wird. Wie seit Beginn der Planungen, sind die Ansichten gespalten.

Es gibt Einheimische und Urlauber, die sich auf eine neue Attraktion und weniger Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern freuen. Ebenso bedauern Boltenhagener und Gäste, dass viel Bewuchs auf der Düne entfernt wurde, und befürchten hohe Folgekosten durch Reinigung und Instandhaltung.

Windschutz für Strandpromenade fehlt

Ursel Krüger (87) aus Gevesmühlen sieht den Bau der Dünenpromenade nicht als Gewinn für das Ostseebad an. Sie ist in Tarnewitz geboren und aufgewachsen. „Die Düne wird durch das Bauwerk ruiniert, und dadurch, dass Büsche und Bäume abgenommen worden sind, fehlt auch ein Teil des Windschutzes für die Strandpromenande.“ In mehreren Gesprächen mit Freunden und Bekannten hat sie ähnliche Meinungen gehört. „Dieses Bauwerk wird als störend empfunden, sowohl von den Badegästen als auch von den Besuchern.“ Die Frage sei auch, wer am Ende für den Erhalt und die Reinigung der Promenade aufkommen werde. „Ich denke, es wird noch sehr viel teurer, als geplant. Statt der Promenade, hätte man lieber ein Schwimmbad in Boltenhagen bauen können, um den Urlaubern auch im Winter eine Möglichkeit zum Baden zu bieten.“

Vom Meer aus ist die Dünenpromenade kaum zu sehen, auch weil dort momentan wilde Pflanzen wachsen. Quelle: Malte Behnk

Fahre an die Ostsee , um sie zu sehen

Ingo Palmig befürwortet die neue Promenade: „Endlich passiert mal was in Boltenhagen, und schon wird wieder gemeckert. Die Zeit dreht sich weiter und viele Urlauber möchten frische und moderne Urlaubsorte. Warum fahre ich an die Ostsee? Natürlich um diese auch zu sehen! Selbstverständlich ist die neue Promenade für Einheimische und Gäste ein Gewinn und sorgt dafür, dass sicherlich der eine oder andere Gast gerne wiederkommt und nicht in die üblichen Hotspots nach Timmendorf, Scharbeutz oder Travemünde ausweicht. Nun muss es aber weitergehen in Boltenhagen! Wo ist die Unterhaltung für die heranwachsenden Kinder? Nicht mal einen Minigolfplatz, geschweige denn ein Schwimmbad, gibt es. Es fehlt an moderner chilliger Gastronomie. Boltenhagen muss raus aus der Mottenkiste“, da sei die Promenade nur ein erster Schritt.

Daten zur Dünenpromenade Schon 2011 hatte der frühere Kurdirektor Dieter Dunkelmann die Idee, dass man Bretter als eine zeitlich begrenzte Promenade auf die Düne legen könnte. 2013 hat die Kurverwaltung dann den Förderantrag für die Dünenpromenade gestellt, die jetzt gebaut wird. Vorbereitung, Planung und das Einwerben von Fördermitteln dauerten dann bis 2019. Am 24. Februar 2020 war offizieller Baubeginn des 2190 Meter langen und drei Meter breiten Bauwerks, das vom Deich im Westen, zwischen den Strandaufgängen 2 und 3, bis zum Strandaufgang 20 im Osten reicht. Die Fertigstellung ist für Dezember 2020 geplant. Die Kosten wurden bislang mit 7,2 Millionen Euro veranschlagt. Der Bau wird durch eine 90 prozentige Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern gefördert. Der Eigenanteil von zehn Prozent wird durch die Kurverwaltung des Ostseebades finanziert. Unstimmigkeiten bei der Beantragung der Baugenehmigungen für Rettungstürme und Hütten der Strandkorbvermieter und veränderte Planunterlagen hatten im Juni zur fristlosen Entlassung von Kurdirektorin Claudia Hörl geführt. Sie hatte die Planung der Dünenpromenade maßgeblich vorangetrieben.

Bereicherung für Rollstuhl- und Rollatorfahrer

„Schon der Küstenschutz verlangt uns eine Dünenerhöhung auf 4,50 Meter ab. Darauf wird dann promeniert. Nicht nur die Lauffläche wird begeistern, auch wird sie für Rollstuhl- und Rollatorfahrer eine Bereicherung“, sagt Jürgen Schossow aus Boltenhagen. „Der freie Blick auf die Ostsee wird begeistern. Ich freue mich auf die neue Promenade und die Neugestaltung der Düne. Was auch immer der bisherigen Kurdirektorin vorgeworfen wird, unser Ostseebad steht unter kollektiver Leitung.“

Vermisse barrierefreie Zugänge

Urlauber Joachim Gehrke sieht den Bau kritisch: „Als langjähriger Gast habe ich doch diese Baumaßnahme mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Für mein Verständnis finde ich, dass die Konstruktion der Dünenpromenade, so wie sie gebaut worden ist, optisch nicht in die Landschaft passt. Auch vermisse ich auf jedem Aufgang einen Zugang, der gewährleistet, dass behinderte Personen sowie junge Eltern mit Kindern einen barrierefreien Zutritt zum Strand haben. Da ich mich mit anderen Gästen über diese Baumaßnahme unterhalten habe, kann ich nur sehr negative Äußerungen der anderen Gäste wiedergegeben.“ Er hält auch die Baukosten für zu hoch.

Handwerker schrauben Holzbohlen für den Belag der Dünenpromenade fest. Quelle: Malte Behnk

Schreihälse sind nicht in der Überzahl

„Ich finde das Projekt toll“, sagt Karin Schwarz aus Boltenhagen. Viele Jahre betreibt sie „ Karins Frisurenstübchen“ im Ostseebad, nun freut sie sich darauf „dass ich am Strand nicht mehr durch den Sand stapfen muss, wenn ich die Ostsee sehen möchte.“ Die kritischen Stimmen zum Projekt Dünenpromenade kennt sie sehr gut. „Aber die Mehrheit meiner Kunden ist sehr dafür.“ Dass die Urlauber aufgestachelt würden, gegen den Bau zu wettern, bedauert sie. Denn schließlich komme die Promenade den Besuchern ebenso wie den Einheimischen zugute. Und was den Grünstreifen betrifft, von dem Teile abgenommen werden mussten für den Bau: „Das hätten sich die Kritiker mal ansehen sollen, was da abgenommen wurde, da lag jede Menge Müll zwischen.“ Karin Schwarz hofft, mit ihrer Stimme ein wenig Werbung für das Projekt zu machen, denn „die Schreihälse, die gegen die Dünenpromenade sind, sind zwar laut, aber nicht in der Überzahl.“

Baustart im Februar: Mit Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) wurden Stahlpfähle in die Düne gerüttelt. Quelle: Malte Behnk

