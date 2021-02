Boltenhagens Dünenpromenade: So ist der aktuelle Stand

Boltenhagen

Das große Ziel, die Dünenpromenade zum Saisonbeginn im Mai zu öffnen, stehe nach wie vor, sagt Gerhard Rappen, Sonderbeauftragter für das Bauwerk im Ostseebad Boltenhagen. „Durch die extreme Witterung mussten die Handwerker die Arbeiten unterbrechen, aber seit dieser Woche geht es weiter.“ Derzeit würden die Belege auf den Treppen installiert, um die Zuwegungen zum Strand wieder freizugeben.

Aktuell können Spaziergänger nur an wenigen Stellen zum Strand gelangen. „Ziel ist es, sobald ein Übergang fertig ist, ihn auch freizugeben“, betont Gerhard Rappen. „Aber das wird noch einige Tage dauern.“ Eine Lösung soll es auch bald für die Angleichung der Seebrücke an die Dünenpromenade geben. Weil die Promenade 40 Zentimeter höher liegt als die Ebene vor der Seebrücke, soll dieser Bereich angehoben werden. „Statt vier Stufen sind es dann sechs, um auf den Vorplatz der Seebrücke zu kommen.“ Der Planer soll in den nächsten Tagen die Umsetzung erläutern. Eröffnen wird die Dünenpromenade der neue Kurdirektor: Martin Burtzlaff tritt die Nachfolge von Claudia Hörl an.

Blick in Richtung Redewisch Quelle: Prochnow

Von Michael Prochnow