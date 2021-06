Boltenhagens Dünenpromenade: Strandkorbvermieter richten sich ein

Boltenhagen

Die neue Dünenpromenade im Ostseebad Boltenhagen wird von Spaziergängern und den ersten Urlaubern schon gerne zum Flanieren mit Meerblick genutzt, auch wenn das Millionenbauwerk noch nicht überall fertig ist und eigentlich Absperrungen zu viel Betrieb verhindern sollen. Noch arbeiten nämlich Handwerker an verschiedenen Stellen. Eine ursprünglich angedachte Eröffnung im Juni scheint aber nicht möglich. „Es wird eher Anfang Juli werden“, sagt Kurdirektor Martin Burtzlaff.

Am Strand selber wird es von Tag zu Tag geselliger. Die Strandkorbvermieter sind bereits im Einsatz und haben sich zum Teil auch schon in ihren Hütten eingerichtet, die auf der Dünenpromenade neu gebaut wurden. An Strandzugang 7 begrüßt Karina Sager einen Strandbesucher nach dem anderen, kontrolliert die Kurkarte, gibt Schlüssel für den Strandkorb aus und wünscht einen schönen Sonnentag.

Immer mehr Natur auf der Baustelle

Was Karina Sager wie den anderen Strandkorbvermietern in ihren Hütten noch fehlt, ist Strom. Aber Elektriker arbeiten mit Hochdruck daran, die Leitungen zu verlegen und die Hütten anzuschließen. Wichtiger sei, dass sich das Ostseebad bald wieder mit Urlaubern füllt. „Aber es ist auch schön zu beobachten, wie die Natur wieder kommt, seitdem hier gebaut wurde“, sagt Karina Sager.

Dünenpromenade in Zahlen Der Bau der Dünenpromenade in Boltenhagen wurde im Februar 2020 begonnen. Das Bauwerk misst vom Bereich zwischen den Strandaufgängen 2 und 3 bis zum Strandaufgang 20 etwa 2190 Meter. Die Dünenpromenade ist 3 Meter breit, in Bereichen mit Bänken vier Meter breit. Sie ist aufgestellt auf etwa 288 Pfähle. Die neue Promenade hat 16 fußläufige Übergänge, von denen 8 barrierefreie Aufgänge haben. Außerdem gibt es drei Überfahrten für Fahrzeuge des Rettungsdienstes oder des Bauhofs. Fünf Rettungstürme für die DLRG sowie 17 Hütten für Strandkorbvermieter wurden ebenfalls auf Pfählen gebaut. Die Dünenpromenade im Ostseebad Boltenhagen soll etwa 7,2 Millionen Euro kosten. 90 Prozent davon wurden gefördert.

Fuchs und Reh in der Düne

Vor Kurzem haben sie und ihr Mann morgens einen Fuchs beobachtet, der die Düne und die neue Promenade entlang bis zur Seebrücke gelaufen war. „Auch Rehe sind jetzt morgens wieder hier. So kommt die Natur wieder zurück. Auch die Pappeln wachsen schnell“, sagt Karina Sager und zeigt auf den Wildwuchs in der Düne, der auch vor dem frisch gepflanzten Strandhafer nicht halt macht. Sie ist gespannt, ob der Bauhof dort eingreifen wird oder ob es wieder einen „Rupfer-Zupfer-Tag“ gibt, wie im vergangenen Jahr, als Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) Einwohner zum Arbeitseinsatz aufgerufen hatte.

Vorschlag: Breitere Wege zum Strand

Die Strandkorbvermieter haben aus der Praxis des Alltags aber auch weitere Verbesserungsvorschläge für die neue Promenade. So sind aus Sicht einiger Vermieter die mit Kunststoffplatten gelegten Wege von der Dünenpromenade an den Strand zu schmal – vor allem dort, wo auch die barrierefreien Zugänge gebaut wurden. „Es müssten eine oder zwei Reihen mehr Platten gelegt werden. Dann können sich auch zwei Personen mit Rollstuhl oder Rollator begegnen, ohne dass sie Angst haben müssen, in den Sand abzurutschen“, sagt Ulrich Sager. „Gut wäre auch ein Geländer an dem Weg“, schlägt er vor.

Lieferengpass bei Türbeschlägen

Gut sichtbar ist der Fortschritt der Arbeiten an den Rettungstürmen für die DLRG. Fünf dieser Wachstationen wurden gebaut und ein Teil von ihnen ist auch schon außen mit grauen Platten verkleidet. Allerdings ist auch der Bau der Dünenpromenade inzwischen von Lieferengpässen durch die Corona-Krise betroffen. „Es gibt einen Verzug, weil Türbeschläge fehlten“, sagt Gerhard Rappen, der Sonderbeauftragte zum Bau der Dünenpromenade. Das betrifft die Rettungstürme der DLRG, deren Rettungsschwimmer dennoch schon im Einsatz sind und derzeit mobile Türme nutzen.

Übergang an Seebrücke im nächsten Jahr

Auch an der Seebrücke, wo die Dünenpromenade den vorderen Bereich kreuzt, wird das neue Bauwerk in diesem Jahr nicht fertig werden. In dem Bereich muss ein Höhenunterschied von etwa 40 Zentimetern überbrückt werden. Geplant ist das bereits und es werden auch Arbeiten ausgeschrieben. Die wären aber für die gerade beginnende Saison zu aufwendig. „Das hatten wir uns anders vorgestellt“, sagt Gerhard Rappen. Der Übergang soll erst nach der Saison geschaffen werden. „So ist der Bereich dann noch nicht barrierefrei und wir werden in dieser Saison noch Treppen dort haben.“

Von Malte Behnk