Spurensuche in Sachen Dünenpromenade: Wie die OSTSEE-ZEITUNG vor wenigen Tagen berichtete, stehen die Chancen, dass das Bauwerk noch in diesem Jahr fertiggestellt wird, mehr als schlecht.

Aktuell liegen noch nicht einmal die Bauanträge für die Rettungstürme und die Hütten der Strandkorbvermieter beim Bauamt des Landkreises vor. Dafür geht es hinter den Kulissen mächtig zur Sache. Boltenhagens Ex-Bürgermeister Christian Schmiedeberg ( CDU) hat dazu eine klare Meinung.

Planungsänderungen wurden verschwiegen

Christian Schmiedeberg, CDU. Quelle: Archiv

Der Vorgänger von Raphael Wardecki ( Bündnis 90/Die Grünen) erhebt schwere Vorwürfe gegen die entlassene Kurdirektorin Claudia Hörl. Die Chefin des Eigenbetriebs Kurverwaltung war unmittelbar nach Saisonbeginn in diesem Jahr entlassen worden, nachdem die Gemeindevertretung Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Bau der rund zwei Kilometer langen Dünenpromenade entdeckt hatte. So soll Claudia Hörl unter anderem gravierende Planungsänderungen verschwiegen haben.

Versetzte Rettungstürme , weniger Barrierefreiheit

„Dass es heute plötzlich darum geht, neue Genehmigungen für die Gebäude auf der Seeseite zu beantragen, wundert mich sehr. Das hatten wir doch alles schon“, sagt Christian Schmiedeberg. „Genau das haben die Gemeindevertreter beschlossen, dass die Gebäude dann auf die andere Seite kommen sollten, davon wussten wir nichts.“ Und wer hat das beschlossen? „Entweder die Kurdirektorin oder das Planungsbüro oder beide zusammen.“

Auch der Umstand, dass die Zahl der behindertengerechten Aufgänge deutlich reduziert worden sei, ärgert den CDU-Politiker. „Es waren ursprünglich deshalb so viele, ich meine etwa 17, weil wir nicht nur für Menschen mit Handicap etwas tun wollten, sondern gleichzeitig sollten die Strandkorbvermieter über diese Aufgänge ihre Strandkörbe ans Wasser bringen.“ Auch das sei geändert worden, ohne dass die Gemeindevertreter dies beschlossen hätten.

Idee kam 2010 von Dieter Dunkelmann

Die ursprüngliche Idee der Dünenpromenade hatte übrigens Claudia Hörls Vorgänger Dieter Dunkelmann. Er hatte den Vorschlag eingebracht, Platten auf der Düne zu verlegen, auf denen die Besucher dann flanieren könnten. „Doch dieser Vorschlag wurde damals abgelehnt, später kam dann Claudia Hörl mit der Idee um die Ecke, eine richtige Promenade zu bauen“, erinnert sich Christian Schmiedeberg.

Kritik am Planungsbüro

Der Steg in Boltenhagens Fischereihafen muss saniert werden. Die Anlage wurde 2008 eingeweiht. Quelle: Malte Behnk

Dass Bernd Opfermann und sein Planungsbüro b&o Ingenieure, das 14 Seebrücken an der Ostseeküste geplant hat, inzwischen massiv in der Kritik steht, sei für ihn nachvollziehbar. Das Büro sei damals aufgrund einer EU-weiten Ausschreibung ausgesucht worden. Die Referenzen seien gut gewesen, der Erfahrungsschatz beeindruckend. „Ich glaube auch nicht, dass es eine falsche Entscheidung war, dieses Büro auszuwählen. Aber einige Punkte lassen den Eindruck zu, dass hier oberflächlich gearbeitet worden ist.“ Denn die Dünenpromenade ist nicht das einzige Projekt in Boltenhagen, bei dem es Erklärungsbedarf gibt. „Den Fischereihafen hat auch Opfermann geplant, und dort müssen nach nur zehn Jahren die Planken auf dem Steg ausgetauscht werden. Da fragt man sich schon, was dort schiefgelaufen ist.“ Opfermann will sich zu der Kritik nicht äußern. „Ich als Planer bin nicht befugt, subjektive, auch inhaltlich-sachlich fehlerhafte Bemerkungen zu kommentieren“, antwortet er auf Anfrage.

Vermieterhütten werden nicht gefördert

Die Idee, die Häuser der DLRG und der Strandkorbvermieter zusammenzulegen, davon hält Christian Schmiedeberg nichts. „Das Problem dabei ist, dass die Rettungstürme gefördert werden, die Häuser der Strandkorbvermieter aber nicht.“

Die Dünenpromenade in Boltenhagen im September 2020 mit den Rettungstürmen und den kleinen Hütten der Strandkorbvermieter. Quelle: Michael Prochnow

Unzureichender Informationsfluss

Dass die Kurdirektion für den Bau der Dünenpromenade allein zuständig ist und nicht das Bauamt des Amtes Klützer Winkel sei laut Schmiedeberg nicht ungewöhnlich. „Die Kurdirektion ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde, der auch für andere Projekte verantwortlich ist. Das Fachwissen liegt beim Planungsbüro, insofern war es normal, dass die Kurdirektion die Fäden für dieses Großprojekt in den Händen hielt und hält.“ Das Problem sei nur gewesen, dass die Informationen nach Ansicht des ehemaligen Bürgermeisters nur unzureichend oder bisweilen überhaupt nicht geflossen seien.

Von Malte Behnk und Michael Prochnow