Boltenhagens Dünenpromenade: Werden die letzten Arbeiten pünktlich fertig?

Geht man nach Aufträgen und offiziellen Terminen, sollen die letzten Arbeiten für die Dünenpromenade im Ostseebad Boltenhagen am 30. April, also in knapp drei Wochen, erledigt sein.

Die letzten Arbeiten sind die Anhebung des vorderen Bereichs der Seebrücke um etwa 40 Zentimeter auf das Niveau der Dünenpromenade und der Ausbau von zwei großen Durchfahrten durch Düne und Dünenpromenade. Sie werden vom Bauhof zur Strandreinigung oder in Notfällen von Feuerwehr und Rettungsdiensten genutzt. An den Zufahrten bei der Lesehalle und an der Albin-Köbis-Siedlung wird derzeit gearbeitet.

Hoffen auf Asphalt in dieser Woche

„An der Albin-Köbis-Siedlung hoffe ich, dass wir am Donnerstag Asphalt aufbringen können und es nicht regnet“, sagt Gerhard Rappen, Sonderbeauftragter zum Bau der Dünenpromenade. Dass der Zeitplan eingehalten werden kann, wünscht sich auch Cornelia Dunkelmann, die am Ende der Straße kurz vor dem Strand das Restaurant „Zum Klabautermann“ betreibt. Ihre Gäste müssen derzeit Umwege gehen oder sich einen Schleichweg an der Baustelle suchen. „Ich hoffe sehr, dass es diesmal klappt“, sagt sie. Eine zugesagte Fertigstellung der Straße vor dem Wintereinbruch hatte nicht geklappt.

Auch die Arbeiten am vorderen Bereich der Dünenpromenade könnten in Verzug geraten. „Die zuständige Firma hat in der vergangenen Woche nicht arbeiten können. Es ist aber eigentlich zugesagt, dass das bis 30. April erledigt ist“, sagt Gerhard Rappen. Er würde sich wie viele andere auch wünschen, dass die Seebrücke schon Ostern wieder regulär begehbar wäre. Derzeit ist der direkte Zugang vom Kurpark aus gesperrt. Die Seebrücke ist über die Strandaufgänge 4 und 6 zu erreichen. Es gibt aber keinen barrierefreien Zugang.

Saisoneröffnung am 14. Mai

„Ich stelle mir vor, dass wir es Ostern möglich machen, einen sicheren Weg durch die Baustelle zu führen“, sagt Rappen, der das in der nächsten Baubesprechung thematisieren will. „Nächste Woche muss auch noch die alte Zuwegung zur Seebrücke komplett abgerissen werden. Ich halte den Zeitplan für ambitioniert“, schätzt Rappen ein.

In Boltenhagen wird noch ein zwei der drei großen Durchfahrten der Dünenpromenade gearbeitet. Bis 30. April soll auch der Vorplatz der Seebrücke angehoben sein. Quelle: Malte Behnk

Für das Anheben muss im vordersten Bereich der Seebrücke zusätzlicher Sand aufgefüllt werden. Auf ihn werden Stahlgerüste aufgebracht, auf die dann die Beplankung kommt. Allerspätestens zur Eröffnung der Strand- und Badesaison am 14. Mai soll der letzte Handschlag für die Dünenpromenade und allem, was zu ihr gehört, getan sein.

Begonnen wurde der Bau der anfangs lange umstrittenen Dünenpromenade im Februar 2020. Nach dem Baubeginn gab es Probleme, weil die Rettungstürme der DLRG kurzfristig auf die Landseite geplant und auch gebaut wurden. Sie mussten umgesetzt werden. Auch das Anheben des vorderen Bereichs der Seebrücke war nie vorgesehen. Ohne diese zusätzliche Aufgabe, wäre die Promenade schon im Sommer 2021 durchgängig begehbar gewesen.

