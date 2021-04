Boltenhagens Dünenpromenade strahlt auch nachts

Boltenhagen

Das erste Stück der Dünenpromenade von Boltenhagen ist bereits begehbar, der Abschnitt westlich der Seebrücke lockt aber nicht nur tagsüber Spaziergänger an. Inzwischen funktioniert auch die Beleuchtung. Die Elektrofirma Uecker aus Klütz hat die LED-Beleuchtung am Handlauf angebracht, die mit Einbruch der Dunkelheit für ein faszinierendes Licht sorgt. Mit der kompletten Fertigstellung im kommenden Monat wird auch der Bereich in Richtung Tarnewitz beleuchtet sein. Was noch fehlt, das ist der Ausgleich der unterschiedlichen Höhen an der Seebrücke, derzeit müssen Spaziergänger dort zwei Stufen bewältigen, da der Niveauunterschied zwischen Promenade und Seebrücke rund 40 Zentimeter beträgt. Aber auch das soll bald behoben werden.

Lesen Sie auch Boltenhagens Dünenpromenade und Wohlenberger Wiek aus der Luft

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Blick von der Seebrücke auf die Dünenpromenade. Quelle: Helmut Strauss

Von Michael Prochnow