Boltenhagens Dünenpromenade und Wohlenberger Wiek aus der Luft

Boltenhagen/Wohlenberg

Die Copacabana an der Wohlenberger Wiek? Party statt Naturstrand? Die Pläne, die Infrastruktur an der große Bucht im Klützer Winkel anzupassen, sorgen für jede Menge Kritik. Zwar gibt es auch Befürworter des Projektes, aber die meisten Stimmen dazu fordern, die Wohlenberger Wiek so zu lassen, wie die Nordwestmecklenburger sie seit Jahrzehnten kennen – natürlich und weitgehend unverbaut.

Vor allem Einheimische genießen hier die größtenteils natürlichen Strände, im Sommer ebenso wie in den anderen Jahreszeiten. Was die Wohlenberger Wiek ausmacht, das haben wir versucht, mit den Luftaufnahmen festzuhalten.

Bildergalerie: Boltenhagen und Wohlenberg aus einer anderen Sicht

Zur Galerie So präsentiert sich derzeit die Ostseeküste im Klützer Winkel

Ebenso beeindruckend sind die Bilder der Dünenpromenade in Boltenhagen. Wohl kaum ein Bauwerk hat Einwohner und Gäste derart kontrovers diskutieren lassen wie die zwei Kilometer lange Promenade auf dem Dünenkamm. Auch hier zeigen die Aufnahmen, wie weit die Arbeiten vorangeschritten sind.

Von Michael Prochnow