Boltenhagen

Schon zu Beginn des Jahres 2022 ist die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen zu einem traurigen Einsatz ausgerückt.

Für ihren zweiten Einsatz des Jahres waren die Ehrenamtler an die Steilküste kurz vor Steinbeck gerufen worden, wo sich eine Person im Wasser befand, die von den Rettern aus der Ostsee geholt wurde. Wiederbelebungsversuche bleiben leider erfolglos.

Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um Betroffene und auch um Angehörige des Verstorbenen. Durch diese besonderen Umstände, hatten die Feuerwehrleute auch erst nach vier Stunden ihren Einsatz beendet. Wie viele noch folgen werden, lässt sich jetzt im Januar schwer sagen.

An der Steilküste zwischen Steinbeck und Redewisch musste Boltenhagens Feuerwehr eine Person aus der Ostsee ziehen. Quelle: Malte Behnk

20 Mal Brandalarm bei 123 Einsätzen

Im vergangenen Jahr rückte die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen 123 Mal aus. In 20 Fällen mussten die Ehrenamtler kleinere oder größere Brände Löschen. „Alleine zehnmal war eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst worden“, sagt Wehrführer Sebastian Hacker.

„Dann gab es einen kleinen Heckenbrand und eine angekohlte Fassade. Wir wurden gerufen, weil es auf einem Boot brennen sollte, was dann aber ein Defekt am Motor war“, zählt er weiter auf. „Nach dem Brand eines Kirschkernkissens konnten wir auf die Gefahren im Haushalt hinweisen.“ Große Brände seien aber nicht zu löschen gewesen.

Ein Kirschkernkissen, das in der Mikrowelle erwärmt wurde, ging in einer Wohnung in Flammen auf. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen

Schwerster Verkehrsunfall seit Jahren

Bei 47 weiteren Einsätzen ging es um technische Hilfeleistungen, wozu auch Verkehrsunfälle zählen. Anfang Dezember rückte die Feuerwehr aus Boltenhagen als Unterstützung der Kameraden aus Klütz und Hohenkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall an der Wohlenberger Wiek aus, bei dem ein Mann starb und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden.

„Das war für uns einer der schwersten Unfälle, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben“, sagt Sebastian Hacker, Wehrführer in Boltenhagen.

Bei dem Unfall an der Wohlenberger Wiek Anfang Dezember wurde ein 21-Jähriger tödlich verletzt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Technisch gut ausgerüstet

„Von der örtlichen Struktur her, kommt so etwas in Boltenhagen einfach selten vor“, sagt er. Dennoch seien alle Einsatzkräfte aus dem Ostseebad gut für ihre Aufgaben an der Unfallstelle vorbereitet gewesen. „Wir üben solche Situationen regelmäßig und haben auch vor etwa drei Jahren einen neuen Rettungssatz für solche Unfälle bekommen“, sagt der Wehrführer.

Hydraulische Schere und Spreizer seien somit auf dem neuesten Stand der Fahrzeugtechnik. „Die Autos werden immer sicherer und darauf muss unsere Technik angepasst sein.“

Auch sechs neue Mitglieder, um die die Feuerwehr mit viel Einsatz geworben hatte, werden nach und nach mit dieser Technik ausgebildet. „Wir sind jetzt um die 40 aktive Mitglieder, wollen aber mal 50 haben“, sagt Sebastian Hacker, dass noch mehr Werbung gemacht werden soll.

Im Ostseebad selbst kam es 2021 auch zu kleineren Verkehrsunfällen. „Auch dabei gab es Verletzte, es musste aber niemand aus dem Fahrzeug befreit werden“, sagt Hacker. Vielmehr ging es für die Feuerwehr dabei um rein technische Unterstützung, wenn ein Auto gegen einen Baum oder über die bepflanzte Mitte eines Kreisverkehrs gefahren war.

56 medizinische Notfälle

Fast die Hälfte der Einsätze für die Feuerwehr in Boltenhagen entfielen 2021 auf medizinische Notfälle, die von der First-Responder-Einheit betreut wurden. 56 Mal rückten sie aus, bevor der Rettungsdienst eintreffen konnte, oder um ihn zu unterstützen. Vor allem in den Monaten, in denen Urlauber in Boltenhagen sind, steigert sich die Zahl dieser Einsätze.

„In dieser Zeit sind viel mehr Menschen im Ort und in der Region. Dadurch ist der reguläre Rettungsdienst auch mehr gefordert“, erklärt Sebastian Hacker.

Die First-Responder-Einheit der Feuerwehr in Boltenhagen wurde 2021 zu 56 medizinischen Notfällen gerufen. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen

Fremde Leben retten, eigene Gesundheit schützen

Mindestens zweimal mussten die First Responder der Feuerwehr auch Maßnahmen zur Wiederbelebung einleiten. „Diese Einsätze sind ganz unterschiedlich. Es fängt damit an, die Patienten nur etwas zu betreuen bis hin zum Lebenretten“, sagt Sebastian Hacker.

Immer wieder werde es für die Einsatzkräfte auch gefährlich, wenn zum Beispiel Gas austritt, wie Mitte Dezember, als eine Spitze Hülse für einen Zaunpfahl eine Gasleitung beschädigt hatte. Bei solchen Einsätzen müssen sich die Feuerwehrleute sichern, auch wenn sie die Gefahr für die Bürger beseitigen wollen.

„Auch wenn die Einsätze auf den ersten Blick nicht dramatisch wirken, sind sie doch mit Gefahren verbunden oder mit Situationen, die einen in dem Moment belasten“, sagt Sebastian Hacker.

Gespräche untereinander nach den Einsätzen helfen den Ehrenamtlern, das Erlebte zu verarbeiten. Aber auch Notfallseelsorger und die psychosoziale Notfallversorgung, die für Einsatzkräfte eingerichtet ist, unterstützt die freiwilligen Feuerwehrleute.

Von Malte Behnk