Redewisch

Grundstücksbesitzer in Boltenhagens Ortsteil Redewisch hatten schon im Januar ihren Unmut darüber geäußert, dass die Amtsverwaltung aus Klütz ihnen kurz vor Weihnachten Rechnungen geschickt hatte. Es ging um die Ausbaubeiträge für die Redewischer Straße. Gemeindevertreter Christian Schmiedeberg ( CDU) kritisierte jetzt, dass es vier Jahre gedauert habe, die Rechnungen zu verschicken.

Frist bis Ende 2019 eingehalten

Amtsvorsteher Jan van Leeuwen ( CDU) und Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) hatten im Januar aufgrund von Anwohnerbeschwerden schon erklärt, dass die Gemeinde verpflichtet war, das Geld zu fordern. Am 31. Dezember 2019 hätte die Frist dafür geendet.

Kritik an Arbeit der Amtsverwaltung

Gemeindevertreter Christian Schmiedeberg ( CDU) übte jetzt deutlich Kritik an der Amtsverwaltung. „Ich hatte mich als Bürgermeister sehr dafür eingesetzt, dass die Berechnung und Erhebung der Beiträge zeitnah geschieht“, sagte er in der Sitzung der Gemeindevertretung. Die Amtsverwaltung in Klütz habe aber jedes Jahr mitgeteilt, dass die Bearbeitung nicht abgeschlossen werden kann, so Schmiedeberg. „Es wurde auch gesagt, dass Unterlagen fehlen“, fügte er hinzu.

Lange Ausbaugeschichte Die Redewischer Straße, die zu Baubeginn noch Dorfstraße hieß, wurde zunächst bis Mitte der 90er Jahre vom Dünenweg bis zur Abzweigung nach Redewisch-Ausbau erneuert. In drei Abschnitten wurde die Straße saniert und mit Geh- und Radweg versehen. Ab 1997 wurde über weitere Bauabschnitte diskutiert, die nach und nach umgesetzt wurden. So war bis 2005 die Ortsdurchfahrt zum Gutshaus Redewisch fertig erneuert. Doch abgeschlossen waren die Bauarbeiten damit noch nicht. Bis 2015 dauerte es, die bis auf einer wenige Quadratmeter großen Fläche die Bauarbeiten abgeschlossen werden konnten. Danach gab es eine Frist von vier Jahren, die Ausbaubeiträge zu erheben.

„Jetzt hat das im Dezember plötzlich innerhalb einer Woche geklappt“, sagte er und äußerte die Vermutung, dass jetzt aufgrund der Eile möglicherweise Fehler in Bescheiden gemacht wurden. „Das sollte aufgeklärt werden“, so Schmiedeberg. Er verwies darauf, dass die Gemeindevertretung einen Beschluss gefasst hatte, dass Boltenhagen Schadenersatz geltend machen würde, sollten die Ausbaubeiträge nicht ordnungsgemäß erhoben werden.

Bescheide sauber berechnet

Amtsvorsteher Jan van Leeuwen erklärte nach dieser Kritik, dass zur Berechnung der Beiträge alle Unterlagen vorgelegen hätten. „Auf der Grundlage wurden die Bescheide verschickt. Da ist alles sauber berechnet worden“, versichert er. „Dass es kurz vor Jahresende und vor Weihnachten passiert ist, finden alle nicht günstig“, räumt er ein.

Kein Spielraum für die Gemeinde

Die Gemeinde Boltenhagen habe aber keinen Spielraum gehabt. Wären die Beiträge nicht bis Ende 2019 eingefordert worden, wäre das eine Veruntreuung gewesen. „Die Amtsverwaltung hat der Gemeinde Boltenhagen auch immer mitgeteilt, dass auf jeden Fall umgelegt wird“, erklärt van Leeuwen. Allerdings habe es in manchen Punkten Abstimmungsbedarf gegeben, was noch aus Boltenhagens amtsfreier Zeit herrührte.

Ausbaubeiträge fallen ab 2020 weg

Da ab 2020 keine Ausbaubeiträge für Straßen mehr erhoben werden müssen, kann der Amtsvorsteher aber auch Grundstücksbesitzer verstehen, die schlecht gelaunt auf die verschickten Rechnungen reagieren. „Bis zum Jahresende mussten die Beiträge aber noch erhoben werden“, betont er.

Zum ungünstigen Termin der Versendung der Bescheide kommt, dass die eigentlichen Bauarbeiten an der Straße für einen ganzen Teil der Redewischer schon ewig lange zurück liegen. Für sie schien die Straße 2005 fertig zu sein. Allerdings gab es noch ein großes Stück Land, bei dem Eigentumsverhältnisse geklärt werden mussten. So war das offizielle Bauende erst 2015.

Von Malte Behnk