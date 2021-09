Boltenhagen

Warum liegen dicke Betonplatten fast bis zur Wasserkante am Strand von Steinbeck? Was verbirgt sich im Birkenwäldchen gegenüber der Hotelanlage der Weißen Wiek? Weshalb waren Schlauchboote in der Lübecker Bucht verboten? Wer als Tourist, Zugezogener oder junger Mensch die Gegend um Boltenhagen erkundet, stößt immer wieder auf Merkwürdigkeiten, deren Erklärung nicht auf der Hand liegen. Darum drängeln sich am Mittwoch um 11 Uhr gut 40 Radler hinter dem Kurhaus von Boltenhagen. Gut drei Stunden lang wird Hobbyhistoriker Volker Jakobs sie mit dem Rad auf die Spuren der deutschen Geschichte in und um Boltenhagen führen. Vieles am Wegesrand ist leicht zu übersehen und ohne fachkundige Führung noch weniger zu verstehen.

Volker Jakobs auf den Spuren der deutschen Geschichte in der Marina Tarnewitz Quelle: Annabelle von Bernstorff

Wer heute im Hafen von Tarnewitz die kostspieligen Yachten betrachtet, ahnt nicht, welche Geschichte der Boden unter der blitzblanken, neu errichteten Marina im Wortsinne birgt. 1935 wurde die Halbinsel von der Luftwaffe aufgeschüttet. Auf der Landseite errichtete man eine Start- und Landebahn für die Kampfflugzeuge, auf deren Überresten heute ein Birkenwäldchen wächst. „Die Natur übernimmt nach und nach wieder die Herrschaft über diese lebensfeindlichen Flächen“, freut sich Volker Jakobs. Wer genau hinsieht, entdeckt noch die halbverrosteten Spundwände aus Stahl im Sand, die zur Uferbefestigung verbaut wurden.

Volker Jakobs zeigt die Überreste der Start- und Landebahn gegenüber der Weißen Wiek Quelle: Annabelle von Bernstorff

Hier wurden von den Nazis Waffen „eingeschossen“

In Tarnewitz erprobte man bis 1945 die Waffen der im nahen Wismar und Rostock gebauten Flugzeuge. Bis zu 1000 Mitarbeiter beschäftigte die Luftwaffe zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Boltenhagen. Am Ende der Ostseeallee/Tarnewitzer Chaussee stehen noch Siedlungshäuser im typischen 30er Jahre-Stil. Gefischt wurde zu dieser Zeit noch ganz traditionell vom Strand aus.

Siedlungshäuser aus den 30er Jahren für die Mitarbeiter der Luftwaffe Quelle: Annabelle von Bernstorff

Zu DDR-Zeiten übernahm die Grenzbrigade Küste der Nationalen Volksarmee das Areal und nutzte den Hafen mit ihren grauen Grenzschutzbooten gemeinsam mit einigen wenigen Fischern, die jedoch engmaschig überwacht wurden und ihre Tagesroute genau anmelden mussten. Ein Boot durfte hier sonst niemand besitzen. Tarnewitz lag schon im Sperrgebiet, „jeglicher Bootsverkehr war westlich von Rostock verboten“, erläutert Jakobs. Einen Sportboothafen gibt es hier erst seit 2008, nachdem der Kampfmittelräumdienst die Hinterlassenschaften des NS-Regimes, der Roten Armee und der NVA aufwendig entsorgt hatte.

Militärhafen Tarnewitz unter der 6. Militärbrigade Küste Quelle: Aus "Zwischen Stacheldraht und Strandkörb" von Dorian Rätzke

Von Tarnewitz aus führt Jakobs die Gruppe Richtung Westen. Unübersehbar ist die letzte DDR-Ruine Boltenhagens, das ehemalige Wohnheim der Offiziere der DDR-Grenztruppen an der Ostseeallee. Eines nicht allzu fernen Tages wird es einem weiteren Hotelkomplex weichen.

Die letzte DDR-Ruine, ehemaliges Offiziersheim der Grenztruppen Quelle: Malte Behnk

Überwachungssystem mit deutscher Gründlichkeit

Beim Stopp an der Seebrücke erinnert ein eher unscheinbarer Gedenkstein: „Über der Ostsee leuchtete für uns das Licht der Freiheit. Den DDR-Flüchtlingen 1961–1989“. Jakobs berichtet: „Die DDR-Regierung hatte große Angst, die Bürger könnten über die Ostsee das Land verlassen.“ 5600 Menschen sollen es entlang der Ostsee versucht haben. 80 Prozent der Fluchtversuche seien gescheitert, das Überwachungssystem aus Türmen, Booten und auf Lastwagen montierten Suchscheinwerfern zeugte „von deutscher Gründlichkeit“, so Jakobs. Die meisten Fluchtwilligen seien verraten und schon an Land verhaftet worden. „Nach jeder geglückten Flucht wurde intensiv untersucht, wie das passieren konnte.“

Gedenkstein für die DDR-Flüchtlinge Quelle: Annabelle von Bernstorff

An prominenter Stelle auf der Strandpromenade dokumentiert Boltenhagen mit Zeitzeugenberichten den schwierigen Teil seiner Geschichte anschaulich auf mehreren Informationstafeln. „Nach zwei Jahren DDR-Gefängnis wurden die Fluchtwilligen häufig von der BRD freigekauft und kamen so doch noch in den Westen.“ Doch viele von ihnen sind beim Fluchtversuch ertrunken oder erfroren. 189 Tote sollen es gewesen sein. Der 19-jährige Jörg Martelok war das letzte Todesopfer an der Seegrenze. Er ertrank im Mai 1989, als er versuchte von Boltenhagen durch die Lübecker Bucht in die Freiheit zu schwimmen.

Wegen Besitz eines Paddelboots vorgeladen

Über die Steilküste führt Jakobs durch die sogenannte Pufferzone zwischen dem beliebten Seebad und den Grenzanlagen. „Das Gros der DDR-Bürger bekam die Sperranlagen in der Regel nicht zu sehen, es sei denn, sie waren Wehrpflichtige.“ Diese hätten immer gebangt, es möge bloß niemand während ihrer Dienstzeit einen Fluchtversuch wagen. Aber die Bewohner der Pufferzone mussten ebenso auf der Hut sein wie westliche Wassersportler. „Meine Frau wurde einmal vorgeladen, weil sie ein Paddelboot besaß“, offenbart Jakobs. Und so mancher West-Tourist sei mit dem Boot in Not geraten, wenn er als Segler oder mit Motorschaden in die DDR getrieben worden sei. „Grenzverletzer festgenommen“, habe dann die Schlagzeile in der Zeitung gelautet. „Die waren aber meist nach zwei Tagen wieder frei.“

Volker Jakobs erklärt seinen Gästen, wie LKWs mit Suchscheinwerfern auf den Betonplatten bis an den Strand gefahren sind. Quelle: Annabelle von Bernstorff

In Dassow stand eine Mauer wie in Berlin

Kurz vor Steinbeck endet der komfortable Radweg plötzlich in einer Kurve. Zwei Radler fahren beinahe ineinander. Beinahe unversehrte Betonplatten führen zur letzten Badegelegenheit, die es damals vor der innerdeutschen Grenze gab und bewacht wurde. Richtung Wasser führte ab diesem Punkt ein hoher Grenzzaun. Dahinter der Todesstreifen. „Ab hier ging es nur noch für die Grenztruppen weiter“, erklärt Jakobs. „Und in Dassow stand dann eine Mauer wie sonst nur in Berlin.“

Die Jungen zogen in der Folge scharenweise weg. Niemand wollte im Sperrgebiet leben. „Zurück blieben die Alten und die Alkoholiker.“ Das einzig Schöne aus Sicht des Naturliebhabers: 25 Kilometer unberührter Strand zwischen Steinbeck und Dassow, der noch so aussieht wie vor 100 Jahren.

Betonplatten führen zum Strand in Steinbeck Quelle: Annabelle von Bernstorff

Nach dem Mauerfall hätten die Einheimischen mit Hilfe der Grenztruppen Zaun und Sperranlagen binnen Jahresfrist abgebaut, „so eine Wut hatten die“. Man finde allerdings in so manchem Hühnergehege der Region noch ein Stückchen Grenzzaun verbaut, „der ist erstaunlich haltbar.“

Die Anfänge des Tourismus in Boltenhagen

Die Anfänge des Tourismus im Seebad findet man nach Recherchen von Hobby-Historiker Jakobs in Alt-Boltenhagen. Zehn Bauernhöfe habe es dort einst gegeben. Die Landwirte seien oft Fischer im Nebenerwerb gewesen. Als weitere Einnahmequelle hätten die Bauern im Sommer ihre gute Stube an zahlende Gäste vermietet. Als sie genug verdient hatten, hätten sie ab 1838 erste „Logierhäuser“ quasi in den Vorgarten ihrer reetgedeckten Bauernhäuser gebaut. Dort stehen sie teils bis heute.

Reetgedecktes Bauernhaus in Alt-Boltenhagen verborgen hinter dem Logierhaus im Vordergrund Quelle: Annabelle von Bernstorff

Im Jahr 1845 entstand das Kurhaus „Großherzog von Mecklenburg“. Ab 1850 gab es in Boltenhagen weitere Hotels, ab 1882 die ersten Strandkörbe und schon um 1900 wurde der Tourismus zum Hauptwirtschaftszweig. Die bunten Häuser an der Mittelpromenade seien in den 20er Jahren von wohlhabenden Grevesmühlener Kaufleuten erbaut worden.

Volker Jakobs radelt wieder am 15.9., 22.9., 29.9., 13.10. und 20.10.2021 auf den Spuren der deutschen Geschichte Treffpunkt 11 Uhr hinter dem Kurhaus Ostseeallee 4 in Boltenhagen, keine Anmeldung erforderlich. Dauer 3-4 Stunden, Fahrrad bitte mitbringen. Kosten 11 Euro pro Person, mit Kurkarte 20 Euro. Kinder bis 18 Jahre 6 Euro, mit Kurkarte 5 Euro. Geführte Radtouren und Wanderungen nach Absprache auch an anderen Terminen möglich volker.jakobs@freenet.de Literatur zum Weiterlesen: Boltenhagen Ostseebad Chronik von Horst Günther im NWM-Verlag Zwischen Stacheldraht und Strandkorb – DDR-Alltag an der Lübecker Bucht von Dorian Rätzke Mythos Tarnewitz – Geheimnisse einer Halbinsel von Angelika Rätzke beide im Boltenhagen Verlag erschienen.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg boomte der Tourismus. „Zu DDR-Zeiten war es hier genauso voll wie jetzt“, berichtet Jakobs. Wer es schaffte, in den acht Wochen Sommerferien ein Quartier in Boltenhagen zu bekommen, war glücklich. Zum Teil unterhielten die Betriebe Ferienanlagen für ihre Mitarbeiter. Die Gewerkschaft FDGB betrieb Ferienheime an der Ostsee. „Am begehrtesten waren die Privatquartiere“, erinnert sich Jakobs, der als Kind häufig Ferien an der Ostsee machte. „Die Adressen wurden unter engen Freunden unter der Hand weitergegeben.“ Spontan in den Ostsee-Urlaub zu fahren, sei nahezu unmöglich gewesen. „Auch die Gastronomie war nur rudimentär entwickelt, die Versorgungslage war im Sommer oft sehr knapp. Aber das kannte man ja von zu Hause.“

Von Annabelle von Bernstorff